ارتفاع أسعار بيتكوين لأفضل أداء شهري هذا العام

تتجه عملتا بيتكوين وإيثر، وهما أكبر عملتين رقميتين في العالم، إلى تسجيل أفضل أداء شهري لهما منذ 2021 خلال تموز (يوليو)، في ظل تعافي الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية والتفاؤل بتحديث شبكة إيثريوم.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن بيتكوين ارتفعت منذ بداية الشهر 26 في المائة، في حين ارتفعت قيمة إيثر 65 في المائة حتى أمس الأول.



في الوقت نفسه، تراجع سعر بيتكوين أمس 2 في المائة إلى 23538 دولارا للوحدة الواحدة، في حين جرى تداول إيثر في حدود 1672 دولارا للوحدة الواحدة.



وأشارت "بلومبيرج" إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانكماشه خلال النصف الأول من العام الحالي، جعل المستثمرين يراهنون على توقف مجلس الاحتياط الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة بنهاية العام الحالي، مع احتمال خفضها خلال العام المقبل، ما يزيد جاذبية الأصول عالية المخاطر.



وقالت سيسي لو الرئيس التنفيذي لشركة فين لينك بارتنرز للاستشارات: إن المؤشرات على قرب إنهاء البنك المركزي الأمريكي دورة زيادة أسعار الفائدة، رفعت كل الأصول عالية المخاطر بما في العملات المشفرة.

هل هذه نهاية العملات الرقمية؟

انخفضت بتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرا، لتواصل الهبوط بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وجرى أحدث تداول لبتكوين، العملة المشفرة الأكبر، بانخفاض 7.3 في المائة عند 19085 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، حسب "رويترز".



وانخفضت بتكوين هذا العام بنحو 59 في المائة، في حين تراجعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 73 في المائة. وفي عام 2021، وصلت بتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.



وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا اليوم السبت "كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة. يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض".



ومن جانبه، تراود عدد من التصريحات حول الظروف التي تمر بها العملة الرقمية "بيتكوين"، حيث كشف كبير مسؤولي الاستثمار لدى مؤسسة جوجنهايم، عن أن البيتكوين قد تتراجع إلى مستوى 8 آلاف دولار، ما يعني انخفاضها بأكثر من 70% مقارنة بمستوياتها الحالية.

وأضاف سكوت مينيرد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تراجع البيتكوين باستمرار إلى أقل من 30 ألف دولار، يجعل التوقعات تتزايد في الجانب السلبي.

منذ أيام توقع بيتر شيف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال سيناريو أكثر قتامة لأكبر العملات الرقمية بيتكوين في حال استمرت موجة الهبوط الحالية.

وأضاف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال: "إذا فشلت بيتكوين هناك عند مستويات 35 ألف دولار أعتقد أن 33 ألف دولار سيكون التحدي التالي".

وتابع بيتر شيف: "إذا فشل ذلك، فإن المحطة التالية هي 30 ألف دولار، وإذا فشل هذا المستوى سوف تنهار عملة البيتكوين إلى أقل من 10 آلاف دولار".

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية حاليًا نحو 853 مليار دولار بانخفاض يزيد عن 5٪ في آخر 24 ساعة. وفقًا لـ Arthur Hayes، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX فإن 20000 دولار و1000 دولار تمثل مستويات أسعار BTC وETH، على التوالي، والتي إذا تم اختراقها، فسوف تؤدي إلى “ضغوط بيع هائلة”.

تراجعت أسواق العملات الرقمية في أوائل الشهر الماضي عندما تراجعت العملات الرئيسية في ارتباط مع سوق الأسهم. في غضون أسبوع، انفجر كل من عملة Terra المستقرة UST والرمز LUNA الأصلي مما أدى إلى محو ما يقرب من 40 مليار دولار من القيمة.

منذ ذلك الحين، كانت العملات الرقمية في انزلاق ثابت مع أسهم التكنولوجيا وهو الانكماش الذي تسارعه المستثمرون بسحب ملايين الدولارات من التمويل اللامركزي، وسط مخاوف من تدهور البير ماركت.