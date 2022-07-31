تركي آل الشيخ يتعاون مع أصالة في أغنية جديدة

تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اليوم الأحد الموافق الـ31 من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلنت المطربة أصالة تعاونها معه.

تركي آل الشيخ المستشار

وكشفت الفنانة أصالة، عن تعاونها مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في أغنية جديدة من ألحان وليد سعد، وهو ما نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات "تويتر".

تعاون تركي آل الشيخ المستشار وأصالة

وقالت أصالة في تغريدتها: "أغنية جديدة رح تجمعني بإنسان بحبه وبحترمه وبتفائل بالتعاون معه لطيبة قلبه وبساطته، وقريبًا مع أبو ناصر رح نستمتع كلنا بعمل جديد من ألحان وليد سعد".

أغنية أصالة وتركي آل الشيخ المستشار

واستمع الجمهور العاشق لفن أصالة التي أعلنت عن عمل قريب وتعاون مع تركي آل الشيخ إلى أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، بعنوان "بالسلامة"، والتي نالت إعجاب الكثيرين.

تركي آل الشيخ المستشار يكتب كلمات أغنية أصالة

وتتعاون أصالة مع تركي آل الشيخ في أغنية جديدة، ستطرحها قريبا عقب أغنية "بالسلامة" التي طرحتها مؤخرا، ووزعها لها عمرو الخضري، ولحنها عمرو الشاذلي، وكتب الكلمات عمر عبده علي.

سعادة بالتعاون مع تركي آل الشيخ المستشار

وأبدى الخضري سعادته عندما تعاون مع النجمة أصالة في أغنيتها الأخيرة، معتبرا إياها تجربة مختلفة، والتي كانت أغنية درامية، لتدخل أصالة فصلا جديد من خلال أغنيتها المرتقبة بالتعاون مع تركي آل الشيخ المستشار السعودي.

آخر أغاني أصالة

وطرحت أصالة، أغنية مؤخرًا بعنوان شكرًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من تأليف عمرو تيام، ومن ألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما، وكسرت الأغنية حاجز الـ53 مليون مشاهدة، وحققت نجاحا باهرا.

أغنية تركي آل الشيخ المستشار وأصالة

وتعاونت أصالة وتركي آل الشيخ المستشار من قبل، في أغنية "الفرق الكبير" هو ما دفع الثنائي لتكرار التجربة مرة أخرى في عمل من تلحين وليد سعد، بعد النجاح الأول.

رأي وليد سعد في تركي آل الشيخ المستشار

ورد وليد سعد على أصالة، وأعرب عن عشقه لصوتها، ووصف المستشار تركي آل الشيخ بالمبدع في كلماته، وتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها قريبا.