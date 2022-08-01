سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين 1-8-2022 أمام الجنيه في بالبنوك العاملة بمصر

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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب استقراره أمام الجنيه المصري، في المصارف والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم في مصر                        

وسجل سعر الدولار اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.91 للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنوك وكاتب الصرافة

ووصل  سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.93 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك الإسكندرية سجل 18.89 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.90 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 1-8-2022

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سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر طبقا لأخر تحديث بالبنوك

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

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سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد 24-7-2022

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.91  جنيه للشراء.

18.97  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 

18.90  جنيه للشراء.

18.98  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

18.91  جنيه للشراء.

18.97  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.89  جنيه للشراء.

18.99  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى  "cib"

18.93 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

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