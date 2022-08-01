أسعار الذهب في أسواق ليبيا اليوم الاثنين 1 اغسطس 2022

تحرص بوابة الفرج الإلكترونية على تقديم تحديث لحظي لأسعار الذهب في الأسواق المحلية والإقليمية على مدار الساعة لمساعدة الراغبين في الاستثمار أو الزواج على متابعة الأسعار لاختيار الوقت المناسب للبيع والشراء.

ونقدم لقرائنا فيما يلي جدول محدث بـالأسعار اليومية للبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع، ونستعرض فيما يلي سعر الذهب في ليبيا بعملة دينار ليبي بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) حسب اقتصاد دولة ليبيا.

أسعار الذهب في ليبيا في أخر 10 ايام

أسعار الذهب في ليبيا اليوم

سعر الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

عوامل تؤثر على اسعار الذهب محليا واقليميا



يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

توقعات النمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة للعام الجاري، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل، على أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أشار إلى ان الاقتصاد العالمي يشهد تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، مشيرا إلى ان المخاطر تتحقق على أرض الواقع.

فانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات، وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري ونحو 1 في المائة نمو متوقع في عام 2023.

وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات لنمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 2.6 في المائة للعام الجاري ونحو 1.2 في المائة للعام المقبل.

