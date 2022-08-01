يبحث عدد كبير من مشجعي كرة القدم في مصر، عن تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري On Time Sports 1، وذلك لمتابعة اللقاء وتشجيع الفريق.

وستقام مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري موسم 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري On Time Sports 1، وموعد المباراة، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تردد قناة اون تايم سبورت 1 و2 و3 الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز، وهي كالتالي:-

تردد قناة اون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة اون تايم سبورت الرياضية

تعد مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، واحدة من أفضل القنوات المتخصصة في بث مباريات كرة القدم، حيث تتميز ببث مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس مصر وحصولها على حقوق بث بعض مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الأدوار التمهيدية، وذلك لمشاهدة الفرق المصرية المشاركة بالبطولة.

وتتميز مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية بحضور العديد من نجوم كرة القدم لتحليل المباريات مثل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب وكابتن نادي الزمالك حازم أمام إلى جانب الكابتن فاروق جعفر ووليد صلاح الدين والعديد من نجوم الكرة المصرية السابقين، ويوجد بالقناة مجموعة من أفضل المعلقين في مصر والوطن العربي لإعطاء المباريات الكثير من المتعة أثناء المشاهدة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

وستقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل الزمالك قبل مباراته اليوم، المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن ضيفه بيراميدز صاحب الوصافة وله 59 نقطة.