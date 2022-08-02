أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2-8-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أسعار الدولار مستوي 19 جنيه، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19 جنيها للبيع، وفي البنوك الخاصة اقترب سعر الدولار من 19 جنيها بالبنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 - 18.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، في حين كان أعلى مستوي للبيع في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس بـ 18.99 جنيه.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات (الأهلي ومصر)، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وفي البنك المصرى الخليجي، سجل الدولار 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.89 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تباينت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.30 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل سعر الإسترليني 22.99 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 23.01 جنيه للشراء 23.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 59.30 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.

أسعار الدولار في ختام تعاملات أمس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال بداية تعاملات بالبنوك المصرية وذلك بعد ارتفاعه أمس متجاوزا حاجز ال19 جنها لأول مرة في السوق الرسمية.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.91 للشراء، 18.97 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.93 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.89 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.90 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: