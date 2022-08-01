مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر الزمالك يلا شوت 1-8-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد الزمالك وبيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم قمة حسم الدوري المصري كما يراها البعض في مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري حيث من المقرر أن تنطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة بتوقيت السعودية في مواجهة ذات طابع خاص بين مدربين كبيرين سواء البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء الباحث عن الفوز باللقب الثاني بعدما توج بكأس مصر 2021 على حساب النادي الأهلي بالانتصار في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف لكنه يلعب اليوم أمام اليوناني تاكيس جونياس الذي يرغب في الفوز مع بيراميدز بأول بطولة في تاريخه في ظل المسيرة المميزة التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي بصرف النظر عن المنافسة مع الأهلي والزمالك لذلك فإن جميع أنظار عشاق الكرة المصرية ستكون مع هذه المواجهة النارية في هذه الليلة وسهرة كروية ممتعة من أجل معرفة من الفائز اليوم؟





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مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر وإذا نظرنا إلى جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي سنجد ان نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 63 نقطة ثم نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة ولذلك فإن الفريق الأبيض يتطلع إلى تحقيق الفوز بأي طريقة بعدما كان قد انتصر على غزل المحلة بهدفين نظيفين ثم سموحة بنفس النتيجة قبل أن يعبر فخ نادي فيوتشر بهدف دون مقابل وهو ما جعل الجماهير تتغني بفيريرا في كل مكان.





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مشاهدة بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم تشكيل الزمالك أمام بيراميدز سيعتمد على القوة الضاربة في وجود سيف الدين الجزيزي وأحمد سيد زيزو في خط الهجوم بعد رحيل أشرف بن شرقي عن الفريق باتفاق مع إدارة النادي لكن الأمور لن تكون سهلة أمام الوصيف نادي بيراميدز الذي يتطلق لتحقيق المركز الثاني من خلال هذه الليلة وقلب كل الأمور رأسًا على عقب.





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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر اليوم وإذا كان بيراميدز في المركز الثاني فإن لديه نجوما مميزا مثل رمضان صيحي وعبد الله السعيد وإسلام عيسى وأحمد الشناوي مكنوه من الوصول إلى النقطة الفارقة في الدوري المصري لهذا الموسم بعد الانتصار على الأهلي بهدفين نظيفين ثم الإسماعيلي برباعية نظيفة وكما حدث مع الزمالك استطاع الفريق عبور فخ نادي البنك الأهلي بهدف دون مقابل.





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