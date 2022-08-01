بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت الجديد الزمالك اليوم 1/8/2022 بالدوري

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم كبرى مباريات الدوري المصري في مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في إطار لقاءات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري المصري حيث يراها البعض أنها ستحسم المسابقة المحلية على الإطلاق في ظل الصراع بين الفريقين مع الأهلي على خطف لقب الدوري 2022 وكل يتسلح بطرقه الخاصة فنجد أن تاكيس جونياس مدرب نادي بيراميدز يعتمد على قدامى النادي الأهلي مثل عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي بجانب بعض لاعبي الزمالك السابقين مثل علي جبر وعمر جابر وأحمد توفيق في مواجهة جوسفالدو فيريرا مدرب القلعة البيضاء الذي يغيب عنه أشرف بن شرقي لكنه ما زال يقاتل على اللقب بعدما توج بكأس مصر القديم وتبدو الأوراق الهجومية لديه واضحة وكاملة العدد حتى في حالة جلوس محمود عبد الرازق شيكابالا على دكة البدلاء.





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موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ مباراة قمة الدوري في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 10 مساء حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 التي تحرص على نقل كل مباريات الدوري المصري 2022.





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مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: أحمد فتوح – سيد عبد الله نيمار - محمد عبد الغني – محمد أشرف روقا.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو.



تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أسامة جلال- علي جبر- محمد حمدي – عمر جابر.

في خط الوسط: إبراهيم توريه – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: رمضان صبحي- فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي.





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ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني ولديه 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بـ55 نقطة وإن كان نادي الزمالك قادم من انتصارات متتالية من الدوري المصري بواقع هدفين في غزل المحلة ومثلهما في سموحة ثم عبور عقبة نادي فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر من خلال الفوز بهدف نظيف جعل هذه المباراة موقعة الموسم لدى البعض.





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أما بيراميدز صاحب المركز الثاني أمام الزمالك فتبدو صفوفه مكتملة باستثناء غياب إبراهيم عادل للإصابة لذلك سيكون الاعتماد على بعد الله السعيد في صناعة اللعب من الخلف مع رمضان صبحي بعدما أتت هذه الطريقة بثمارها مع المدرب تاكيس جونياس عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل ثم اكتساح الإسماعيلي برباعية والفوز بهدف وحيد على نادي البنك الأهلي في الجولة الماضية.





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