الأسهم الأوروبية تهبط متضررة من بيانات اقتصادية ضعيفة والتوترحول تايوان

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أذكت بيانات عالمية ضعيفة لنشاط المصانع المخاوف من تباطؤ اقتصادي بينما خيًم القلق على الأسواق وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2 بالمئة بعد يوم من هبوطه بفعل القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي في أعقاب بيانات مخيبة للآمال لنشاط المصانع في منطقة اليورو.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أمريكية في أول زيارة من نوعها في 25 عاما والتي تخاطر بدفع العلاقات بين واشنطن وبكين إلى منحدر جديد.

وقالت فيكتوريا سكولار رئيس الاستثمار في انتراكتف انفستور "بعد أفضل شهر لستوكس 600 في يوليو، تتراجع الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبها في بداية أغسطس، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي كان مبالغا فيه بعض الشيء."

وأضافت قائلة "بالرغم من أن زيارة بيلوسي قد تخلق توترا أعمق بين بكين وواشنطن إلا أنها من غير المرجح أن ينتج عنها صراع عسكري فعلي."

وجاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم مع هبوط مؤشرها 1.4 بالمئة وسط تراجع في أسعار السلع الأولية بينما اندفع المتعاملون نحو الأصول الأكثر أمانا.

وانخفضت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات في نطاق بين 1.2 بالمئة و2.2 بالمئة.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، كان المؤشر فايننشال تايمز البريطاني الأقل تراجعا بين نظرائه الأوروبيين بدعم من أرباح وفيرة للعملاق النفطي (بي بي (LON:BP)) الذي صعدت أسهمه 2.8 بالمئة.

التعاملات الصباحية للأسهم الأوروبية:

راجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، مقتفية أثر تراجع الأسهم الآسيوية عقب هبوط بورصة وول ستريت الأمريكية الجلسة الماضية.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.69% ما يعادل 3.08 نقطة ليبلغ مستوى 434.38 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.72% توازي 26.7 نقطة ليصل إلى 3679.81 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 33.8 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليصل إلى 6403.36 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.79% ما يوازي 106.7 نقطة ليبلغ مستوى 13372.12 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 9.6 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى مستوى 7405.28 نقطة.

الأسهم اليابانية تتراجع في ختام التعاملات

هبطت مؤشرات أسواق الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، مقتفيه أثر التراجع الذي غلب على أداء باقي الأسواق الآسيوية بعد تراجع بورصة وول ستريت الأمريكية الليلة الماضية.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضًا بنسبة 1.45% أو ما يعادل 405.02 نقطة ليصل إلى 27588.33 نقطة، فيما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.76% توازي 34.4 نقطة ليغلق عند مستوي 1925.7 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصينية، انخفض مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بالتعاملات المتأخرة بنحو 48.4 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليقفل عند 3211.57 نقطة، فيما هبط مؤشر هانج سينج الصيني نسبة 2.03% توازي 409.05 نقطة ليصل إلى مستوى 19756.79 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس في منتصف التعاملات بنحو 137.03 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليصل إلى 57986.53 نقطة.