حصاد الـ "توك شو".. إنارة شوارع شرم الشيخ بالطاقة الشمسية وتحذير الأرصاد من الطقس

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، إنارة شوارع شرم الشيخ بالطاقة الشمسية، حقيقة اشتباكات اختبار القدرات، فضلا عن تحذير من طقس الغد.

إنارة شوارع شرم الشيخ بالطاقة الشمسية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن دور المواطن هام جدًا في قضية تغير المناخ في العالم كله وليس في مصر فقط، مشيرة إلى أن حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها"، تستهدف شقين الأول توعية المواطن بقضية تغير المناخ وشرح الحملة بطريقة مبسطة تصل له وتكون مرتبطة بحياته اليومية وهو ما كان يتم في مبادرة اتحضر للأخضر، والشق الثاني هو أن المواطن يشعر بأنه شريك في المنظومة.

وتابع أن مصر تستضيف قمة المناخ القادمة، وستعمل على وضع حلول هامة لكافة دول العالم لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أن اهتمام مصر باستضافة مؤتمر اتفاقية تغير المناخ يرجع لعدة أسباب رئيسية أولها أن مصر تلعب دورا قويا جدًا في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، وأن قضية تغير المناخ قضية عالمية، وانبعاثات الدول الصناعية أكبر من افريقيا لأن انبعاثات القارة الأفريقية لا تتجاوز 4 %.

ونوه بأن محافظ البحر الأحمر، أعلن عن أنه سيتم تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة لمدينة خضراء، وسيتم إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية".



اشتباكات اختبار القدرات

كشف الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، تفاصيل الاشتباكات التي وقعت اليوم بسبب تكدس الطلاب وذويهم بجامعة المنصورة أثناء اختبار القدرات.

وقال "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الثلاثاء إن ما حدث اليوم هو توارد أعداد ضخمة من الطلاب لم يكن من المفترض تواجدهم كلهم اليوم.

وأضاف أنه كان هناك إصرار من عدد من أولياء الأمور على التواجد داخل الحرم الجامعي بصحبة أبنائهم، موضحًا أنه تم القيام بإجراء اختبارات لأكثر من 3 آلاف طالب تقدم فقط 750 ألف إلى اختبار كلية الفنون الجميلة التي تقل من 400 على 500 طالب سنويًا.

وأشار إلى أنه تم مد فترة اختبارات القدرات حتى 11 أغسطس، مستطردًا "أطمئن الأبناء أن كل من سجل في اختبار القدرات سيخضع لها ونلتزم بتواريخ أداء الاختبارات والجامعة مستمرة في أداء دورها.

ونوه إلى أن هناك ادعاءات من كافة الأطراف بحدوث اشتباكات بين أولياء الأمور وبعض الطلبة وبين الطلبة وبعضهم وهي محل تحقيق من الجامعة وستأخذ مجراها في التحقيق.

الأرصاد تحذر من طقس الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد يهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لم ترتفع بشكل كبير هذا الصيف على محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن درجات الحرارة في مصر هذا العام أفضل بكثير من دول أوروبية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث تكون في القاهرة 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و44 درجة على محافظات جنوب البلاد.

طقس مصر أفصل من أوروبا

وأضافت، أن درجات الحرارة في أوروبا تتخطي الأربعين درجة، بينما تصل في القاهرة لـ35 درجة مئوية في كثير من الأحيان، مما يؤكد أن الطقس بجمهورية مصر العربية أفضل من عدد من بلدان داخل قارة أوروبا.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد يهيئة الأرصاد الجوية، إن تكون الشبورة المائية سيحدث خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر من تقلبات في حالة الطقس، حيث تنشط الرياح بدءًا من غد الأربعاء 3 أغسطس حتى يوم الإثنين 8 أغسطس 2022، على بعض المناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.