نتيجة مباراة الأهلي وفاركو اليوم 3/8/2022 الدوري المصري

يصطدم نادي الأهلي بنظيره فاركو على استاد الأهلي وي السلام في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موقعة نارية للفريق الأحمر لا تقبل القسمة على اثنين من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في مطاردة نادي الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري 2022 حيث من المقرر أن يكون في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة بعدما ضربت الإصابات كتيبة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي الذي لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء في كل مكان وإنما واصل نزيف النقاط وفقدان اللاعبين للإصابة المتكررة في جميع المباريات وإن كان البعض يرى أن ذلك بسببه وليس بسبب بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق بسبب رفع الأحمال التدريبية في منتصف الموسم لكن على كل الأحوال فإن سواريش يصطدم اليوم بالبرتغالي نونو ألميدا الذي كان مساعدًا لمانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للقلعة الحمراء.





نتيجة مباراة الأهلي وفاركو





يحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة ويعنيه في المقامة الأول تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الزمالك وبيراميدز ومواصلة الصراع على لقب الدوري المصري وإن كانت نتائج الأهلي في آخر 3 مباريات من جدول المسابقة المحلية متباينة تمامًا فبعد الخسارة من نادي بيراميدز بهدفين نظيفين فاز على الجونة بهدفين نظيفين ثم مصر المقاصة بهدف دون مقابل قبل أن يعود للتعثر من جديد بالتعادل السلبي الغريب مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بنتيجة سلبية وتفنن اللاعبين في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.





أخبار مباراة الأهلي اليوم





ويسعى ريكاردو سواريش في تشكيل الأهلي أمام فاركو إلى تغييرات عديدة من خلال اللعب بحسام حسن في خط الهجوم ومحمد مجدي أفشة في صناعة اللعب رغم أنه كان حبيس دكة البدلاء أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية بسبب حضوره أحد الأفراح قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء.









أما فريق فاركو ضد الأهلي مع المدرب نونو ألميدا فإنه يأمل في خطف الانتصار بعد التوقف عند 35 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري وهو موقف يرضي جماهيره ومدربه بعدما كان قد تعادل 1-1 مع إيسترن كومباني ثم فاز بهدف نظيف على إنبي قبل أن يخسر من طلائع الجيش مع المدرب طارق العشري بهدف دون مقابل.