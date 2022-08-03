أسعار اليورو في ختام تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 3-8-2022

استقرت أسعار اليورو بختام تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.



أسعار اليورو في البنوك اليوم:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.12 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.27 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.16 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل ارتفاع قيمة (0.0021) نقطة بنسبة (0.21%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الأربعاء.

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس مقابل الدولار = 1.0178 دولار.

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.9827 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 3 أغسطس

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8362 جنيه استرليني.

سجل سعر الجنية الاسترليني اليوم الأربعاء 3 أغسطس مقابل اليورو = 1.1959 يورو.

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 أغسطس

سجل سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 3.7374 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.2676 درهم إماراتي.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس

جاء سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 3.8234 ريال سعودي.

جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.2615 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 أغسطس

جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 19.3725 جنيه مصري.

جاء سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.0516 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 3 أغسطس

سجل سعر اليورو أمام الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 1548.8375 ليرة لبنانية.

سجل سعر الليرة اللبنانية أمام اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 أغسطس

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 2556.4882 ليرة سورية.

سجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الأربعاء 3 أغسطس = 0.0004 يورو.

ويتداول اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف في حدود 0.05%.

ووصل اليورو إلى مستويات 1.0175 دولار لليورو، بينما يرتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات إلى مستويات 106.4 نقطة بزيادة طفيفة في حدود 0.1%.

تقول بلومبرج إيكونوميكس إنه لا تزال الرغبة شديدة في زيادة أسعار الفائدة، ويشير مقياس طيف البنك المركزي الأوروبي التابع للبنك المركزي الأوروبي من بلومبرج إيكونوميكس إلى تحول متزايد في الاتجاه المتشدد.

حيث يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر.

وتقول بلومبرج إيكونوميكس إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار ضعف المبلغ الذي أشار إليه صانعو السياسة سابقًا، ويظهر أيضًا كيف تم التخلي عن التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

وتعتقد بلومبرج إيكونوميكس أن مجلس الإدارة سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة التالية في أكتوبر وديسمبر وفبراير.

توقع جولدمان ساكس في مذكرة حديثة أن زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو يجب أن يظل قريبًا من التكافؤ خلال الأشهر الستة المقبلة، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض ​​زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون التكافؤ مرة أخرى.

وقال جولدمان ساكس يبدو أن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على منطقة اليورو، مما سيبقي زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي قريبًا من التكافؤ.

ويتوقع اقتصاديون الآن أن تكون منطقة اليورو في حالة ركود في النصف الثاني من هذا العام؛ كما أن بيانات النقاط تتباطأ بالفعل بشكل ملحوظ ومن المحتمل حدوث مزيد من اضطرابات الإنتاج.

ويعتقد محللو البنك أن الحركة الهبوطية الأخيرة لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي تعكس هذا التحول في آفاق النمو، ومن المرجح أن تستمر لفترة أطول قليلًا.

وأرجع جولدمان ساكس هذه التراجع للمخاطر السلبية المستمرة للنشاط من اضطرابات الغاز الأكثر حدة واحتمال حدوث تباطؤ أعمق بكثير.

وقال البنك إن استراتيجيي السلع قد شددوا على أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالطقس ستكون مرتفعة بشكل خاص في النصف الأول من الشتاء.

وقام البنك بمراجعة توقعاته لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر و6 أشهر إلى أسفل، متوقعًا هبوطًا إلى 0.99 في أفق 3 أشهر، ثم ارتفاعًا إلى 1.02 في أفق 6 أشهر مقابل 1.05 و1.10 سابقًا.



وقال جولدمان ساكس بالنظر إلى إعادة تسعير الأصول الدورية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن الأسواق ربما تتوقع تلاشي مخاطر الركود في وقت قريب جدًا بدعم من موقف أكثر ملاءمة للسياسة النقدية.

ويعتقد جولدمان ساكس أن الأسواق قد تكون مضللة الآن أكثر من أي وقت آخر هذا العام، حيث تتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2023.

وقال البنك إن هذا ما يخالف البيانات الواردة والتي تظهر استمرار تسارع التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة، وأضاف استراتيجيو البنك نعتقد أن الأسواق ستكون عرضة لمفاجآت إذا استمر التضخم في الارتفاع مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل أعمق.