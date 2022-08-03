لهذه الأسباب.. جامعة المستقبل الأفضل فى مصر

- الجامعة تمنح شهادة دولية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة

- الجامعة تفتح أبواب القبول المباشر أمام الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادلة للقبول فى الكليات

- التميز الأكاديمي والشركات الدولية وراء تصدر قائمة التصنيف العالمي للجامعات الخاصة

احتلت جامعة المستقبل فى مصر قائمة التصنيف العالمي للجامعات الخاصة بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمي والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبية ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الأول لها على الاهتمام بالشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة.

وأوضح الدكتور خالد العزازي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن الجامعة استطاعت توفير نظام تعليمي وبحثي قوى يساهم في بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم وأعدت الجامعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليا والمنافسة دوليا والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح العزازي أن الجامعة تعاونت لأكثر من 8 سنوات مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالميًا، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، الحاصلة على المركز 66 على العالم وأيضا جامعة كيس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقا لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات وايضا جامعة ميزوري في قسم هندسة البترول و جامعة سينسيناتي في الولايات المتحدة الأمريكية لكليات إدارة الأعمال والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور خالد العزازي، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل

ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء أن خريجي جامعة المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل واضاف ان التعاون مع الجامعات الدولية تشمل الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي والمشاريع البحثية المشتركة وإمكانية الحصول على فصل دراسي كامل بأيرلندا أو أمريكا للاستفادة من الخبرات العالمية.ويحصل طلاب الدراسات العليا على تسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50% على برامج الدراسات العليا لخريجي جامعة المستقبل.

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة أن جامعة المستقبل تحتل المركز الأول بين الجامعات الخاصة في التصنيف العالمي كيو إس بالإضافة إلى تصنيفها من أفضل 1000 بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم.

الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة

وتفتح الجامعة أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية العامة المصرية والعربية والشهادات الأجنبية للتقديم المباشر للطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.ويوجد أمام الطلاب كليات طب الفم والأسنان والتي يتاح أمام طلابها أكبر مستشفى لطب الفم والاسنان فى الشرق الأوسط ويتم تدريب جميع طلاب الكلية بالمستشفى فى جميع التخصصات وكلية الصيدلة وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يتم التسجيل من خلال التوجه لمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة أو من خلال زيارة الرابط من هـنــــــــــــــــــــــا.



ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على الخط الساخن ١٦٣٨٣والتقديم متاح أمام الطلاب الان وهى فرصة لمستقبل أفضل.