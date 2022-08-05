نتيجة الثانوية العامة 2022 | تفاصيل جديدة حول موعدها وكيفية الحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الكثيرون عن آخر تطورات نتيجة الصف الثالث الثانوي، التي يترقبها أبناؤنا الطلبة وأولياء أمورهم، بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلومات جديدة حول مواعيد ظهورها وكيفية الحصول عليها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

ويكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد إعلانها على أقصى تقدير في السابع من الشهر الجاري.

معلومات مغلوطة حول نتيجة الثانوية العامة 2022

ونفى طارق شوقي العديد من المعلومات المغلوطة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي أشارت إلى أنه من الممكن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في يوم أمس الخميس، وهو ما روج له العديد من المواقع غير الموثوقة.

مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ويعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر خلال الثلاثة أيام المقبلة، بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الأحد المبقل على أقصى تقدير، وستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السابع من أغسطس الجاري.

توضيح وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

ونشر الدكتور طارق شوقى، نشر على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل "فيس بوك" توضيحا بشان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022 وقال فيه، إن كل ما تتاوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدّعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة.

تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وأهابت الوزارة بمحرري التعليم عدم التطرق إلى ما يثاء بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 نضيفًا: قلنا بكل وضوح إن إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعني بين 1- 7 أغسطس ولا داعي لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا من أجل التريند والترافيك ما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالضغط هنــــــــــــا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- اختيار أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة 2022.

4- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاصة بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال بوابة الفجر

1- الدخول على رابط ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر بالضغط هنــــــــــــا.

2- كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

3- اكتب البريد الالكتروني ورقم التليفون.

4- اضغط على سجل الآن، وستحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها.