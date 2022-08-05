اسعار الذهب في السعودية تهبط 4 ريال خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 اغسطس 2022

الاقتصاد
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية

هبطت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022، بعد الهبوط القوي في سعر اوقية الذهب عاليا لتسجل خسائر قيمة بلغت 4 ريال في الجرام.

وجاءت اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 كالاتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 214.94 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 197.03 ريال.

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أسعار الذهب تعاود الانخفاض اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022.. وتجار فرصة للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 188.8 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 161.21 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 125.38 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 107.47 ريال.

سعر  أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

 سجل 6685 ريال.

سعر  جنيه  الذهب  في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس 2022:

سجل 1505 ريال 

سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الجمعة  5 اغسطس  2022:

سجل 214940 ريال.

 

أسعار الذهب في مصر:

وقد تعرضت اسعار الذهب في مصر  اليوم الجمعة 5 اغسطس 222 ايضا إلى خسائر وهو ما اتعبره التجار فرصة جيدة للشراء لتسجل:

سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1065 جنيه للبيع، و1050 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1217 جنيه  للبيع، و1200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22  في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1115.75 جنيه للبيع، و1100 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

912 جنيه للبيع، و900 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

608.5 جنيه للشراء و600 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ولا يفرض عليه أي مصنعية في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022  :

8250 جنيه للشراء و8400 جنيه للبيع.

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