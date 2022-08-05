اسعار الذهب في السعودية تهبط 4 ريال خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 اغسطس 2022
هبطت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022، بعد الهبوط القوي في سعر اوقية الذهب عاليا لتسجل خسائر قيمة بلغت 4 ريال في الجرام.
وجاءت اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 كالاتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 214.94 ريال
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 197.03 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 188.8 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 161.21 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 125.38 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 107.47 ريال.
سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 6685 ريال.
سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 1505 ريال
سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:
سجل 214940 ريال.
أسعار الذهب في مصر:
وقد تعرضت اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 اغسطس 222 ايضا إلى خسائر وهو ما اتعبره التجار فرصة جيدة للشراء لتسجل:
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
1065 جنيه للبيع، و1050 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
1217 جنيه للبيع، و1200 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
1115.75 جنيه للبيع، و1100 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
912 جنيه للبيع، و900 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022
608.5 جنيه للشراء و600 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ولا يفرض عليه أي مصنعية في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 :
8250 جنيه للشراء و8400 جنيه للبيع.