عاجل| نتيجة الثانوية العامة على الفجر بعد قليل

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نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

ونتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الفجر بدءًا من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من «الفجر»

وحصل «الفجر» على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم الفجر لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع الفجر برقم الجلوس من هنا 

-  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط المخصص من قبل الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة، بدءًا من إعلان أسماء الاوائل وحتي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، عبر الرابط التالي:
https://g12.emis.gov.eg/

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