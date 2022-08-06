نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون اليوم 6-08-2022 الفرنسي
يخشى نادي باريس سان جيرمان مفاجآت كليرمون فوت اليوم عندما يلتقي الفريقان في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز والتي تقام في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويغيب عنها الفرنسي كيليان مبابي الذي قرر كريستوف جالتيير المدير الفني للفريق استبعاده من الجولة الأولى بعد غيابه عن كأس السوبر الفرنسي الذي توج به نادي باريس سان جيرمان على حساب نانت برباعية نظيفة والذي يلعب له المصري مصطفى محمد لكنه لم يستطع الوصول إلى شباك الحارس دوناروما كما يغيب عن أبناء ملعب حديقة الأمراء الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انتقل إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قضى موسما سيئا مع الفريق الباريسي لم يشارك فيه باستمرار أو في التشكيل الأساسي.
نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون
ويبحث كريستوف جالتيير في مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون فوت عن تحقيق الفوز الأول في الدوري الفرنسي بأكبر عدد ممكن من الأهداف في رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي لكنه خسر لقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام نادي ريال مدريد في دور الـ16.
ويلجأ كريستوف جالتيير في تشكيل باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت إلى ليونيل ميسي ونيمار في خط الهجوم مع وجود أشرف حكيمي في الجبهة اليمنى من أجل الضغط على أصحاب الأرض في عقر دارهم وبين جماهيرهم خاصة أن المنافس كان أحد مفاجآت الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.
ولعب باريس سان جيرمان قبل مباراة كليرمون فوت عددًا من المباريات الودية بجانب كأس السوبر الفرنسي حيث فاز على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة وجامبا أوساكا الياباني بستة أهداف مقابل هدفين وهو ما جعل الفريق يستطيع اكتساح نانت برباعية نظيفة في كأس السوبر الفرنسي على خلاف كليرمون فوت الذي فاز على روديز بهدفين نظيفين في البروفة الودية قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الممتاز 2022 – 2023 حيث يطمع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام رفاق ليونيل ميسي على أمل أن تكون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو ضمان البقاء في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.