فضل صيام يوم عاشوراء وموعده وحكمه وثوابه

صيام يوم عاشوراء، يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض، على تأدية الفروض التي رضها الله عز وجل على عباده، والامتثال إلى الأوامر والنواهي، إلى جانب المحافظة على سنة نبينا محمد "ص".

صيام يوم عاشوراء

ويتساءل الكثيرون عن سبب صيام يوم عاشوراء وحكمه، إاضة إلى ثوابه الكبير، والنصوص الواردة في السنة النبوية، كما رواها الصحابة والتابعين، من أجل أن نستن هذه السنة ونكتنز فضلها.

فضل صيام يوم عاشوراء

وصيام يوم عاشوراء له فضل كبير، يجب على كل مسلم أن يجتهد في هذا اليوم من أجل الظفر بذلك الثواب، الذي يكفر السنة التي قبله، كما قال لنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

موعد صيام يوم عاشوراء

ويكون صيام يوم عاشوراء غدا الاثنين الموافق السابع من أغسطس 2022، العاشر من شهر محرم، حيث وردت عدة أحاديث نبوية صحيحة، تؤكد أن النبي "ص" حرص على ص

أحاديث تؤكد صيام يوم عاشوراء

وجاءت العديد من الأحاديث بشأن صيام يوم عاشوراء فعن بن عباس رضي الله عنهما، قال: "قدم النبي "ص" المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: "ما هذا؟"، قالوا: "هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: "فأنا أحق بموسى منكمك"، فصامه وأمر بصيامه، أخرجه البخاري في صحيحه.

السيدة عائشة تؤكد صيام يوم عاشوراء من قبل النبي

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "النبي "ص" كان يصوم عاشوراء" أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي "ص" قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتس على الله أن يكفر السنة التي قبله"، أخرجه مسلم.

صيام يوم عاشوراء سنة فعلية وقولية

وصيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي "ص"، ويترتب على فعل هذه السنة تكفير ذنوب سنة قبله كما ورد من أحاديث حول هذا الأمر.

صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء

صيام يوم عاشوراء، حرص النبي "ص" على إخبار صحابته والتابعين بصيام يوم تاسعواء، حيث كان اليهود يصومون يوم عاشوراء فرغب النبي في صيام يوم تاسعواء إلا أنه توفى، فعن بن عباس "رضي الله عنهما" قال: "النبي لما صام يوم عاشوراء قيل له: "إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: " فإذا كان العم المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، قال بن عباس: "فلم يأت العام المقبل حتى توفلا رسول الله "ص" أخرجه مسلم في صحيحه.

صيام يوم عاشوراء وحكم تقديم صيام تاسوعاء

أوضح العلماء أن صيام تاسوعاء قبل صيام يوم عاشوراء، له أهداف هي:

- مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.

- وصل يوم عاشوراء بصوم.

- الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط.

- حكم الاحتفال بعاشوراء بغير الصيام.

حكم إحياء ذكرى صيام يوم عاشوراء

ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله "ص" قال: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"، أخرجه البيهقي كما قال ابن عيينة: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا".

مظاهر احتفال الشيعة بـ يوم عاشوراء

أجمع العلماء على أن ما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء أمر لا يجوز وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، كما لم ترد عن نبينا محمد "ص"، حيث تحدث عدة أمور خارجة في شوار الشيعة مثل ضرب الجسد وإسالة الدم بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعا وعليهم السلام في هذا اليوم.