الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق الأول والعودة للمنافسة على البطولات.



- الأهلي يقترب من ضم محمد إبراهيم

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المارد الأحمر يقترب من الحصول على خدمات اللاعب محمد إبراهيم نجم سيراميكا كيلوباترا الحالي والزمالك السابق.



وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي اتفق مع محمد إبراهيم ووكيل أعماله على إجراءات انتقاله إلى القلعه الحمراء بعد عقد جلسة بينهما.



- محمد إبراهيم يرحب بالانتقال إلى الأهلي

وأشار المصدر إلى أن محمد إبراهيم رحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء ورفض توقيع أي عقد لحين الاتفاق مع إدارة سيراميكا كيلوباترا.



وأردف المصدر إلى أن اللاعب محمد إبراهيم تلقى عرض من نادي بيراميدز ولكنه لم يرد عليه حتى معرفه موقف الأهلي من ضمه.



وترحب إدارة نادي سيراميكا كيلوباترا برحيل اللاعب محمد إبراهيم نجم الفريق في حالة تلقي عرض مادي جيد.