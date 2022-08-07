أعلى سعر لبيع وشراء الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد

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بوابة الفجر


سجلت اسعار الدينار الكويتي في السوق المصري اليوم الاحد 7  اغسطس 2022 بداية تعاملات الاسبوع استقرار في البنوك لتبلغ في متوسط تعاملاتها نحو  62.15 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.

أسعار  الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022:


سعر الدينار الكويتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في البنك المركزي:


سجل سعر الدينار الكويتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في البنك المركزي  نحو 62.10 جنيه للشراء و62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   الأهلي:


وصل سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الأهلي إلى 59.8 جنيه للشراء و62.4 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر  :
وصل سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   مصر إلى 59.62 جنيه للشراء و62.40 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الامارات دبي الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي  في بنك الأمارات دبي 5.2 إلى 61.5 جنيه للشراء و62.5 جنيه للبيع. 


سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  الاستثمار العربي:
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 إلى 59.13 جنيه للشراء و63.3 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي: 
وصل سعر الدينار الكويتي المصرية اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  العربي الافريقي إلى 59.4 جنيه للشراء و65.3 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك الاسكندرية:
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في   بنك الاسكندرية إلى 58.42 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني:
وصل سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك  قطر الوطني إلى  59.37 جنيه للشراء و62.41 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   كريدي اجريكول:
وصل سعر الدينار الكويتي  اليوم الاحد 7 أغسطس 2022 في بنك   جريدي اجريكول إلى59 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع.

 

أعلي سعر لشراء  الدينار الكويتي


سجل اعلي سعر  لشراء الدرهم الأماراتي اليوم الاحد 7 اغسطس 2022، في بنك الأهلي ومصر عند  59.62 جنيه للشراء و62.40 جنيه للبيع.


اقل سعر لبيع الدينار الكويتي 


سجل اقل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم  الأحد 7 اغسطس 2022، في بنك  المصرف المتحد عند 62.43 جنيه للبيع 


اعلي سعر لبيع الدينار الكويتي


جاء اعلي سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم الاحد 7 اغسطس 2022 في المصرف العربي الدولي 62.54 جنيه للبيع.

 

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022: 


سجل في البنك الاهلي: 59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر:59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

سجل في بنك قطر الوطني: 57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع.

سجل في المصرف المتحد:57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع،

سجل في بنك الكويت الوطني: 58.58 جنيه للشراء و62.57 جنيه للبيع.

 

ارتفاع اسعار الدينار الكويتي 58 قرشا:


وكانت ارتفعت اسعار صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري على مدار تعاملات الأسبوع بقيمة 58 قرشا ليصل إلى مستويات 62.10 قرشا للشراء، و62.54 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع مقابل 61.48 جنيه للشراء، و61.96 جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الأحد 7 اغسطس 2022:


سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاهلي:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر:

5.19جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك العربي الافريقي:

5.12جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس:

5.18جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية:

5.19جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك كريدي أجريكول:

5.17جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.


وكانت أسعار الدرهم الإماراتي ارتفعت بقيمة 5 قروش ليصل بنهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي إلى 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

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