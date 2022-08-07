عاجل.. تحذير عاجل من مصلحة الضرائب لمن لم ينضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

مختار توفيق: الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة بالتسجيل الذاتى

طالب " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد " مختار توفيق " أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار " مختار توفيق " إلى أن المرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الالكترونية بدأت في 15 يونيو الماضي، لافتًا إلى صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية بالفاتورة الإلكترونية، وأن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022

وأوضح " مختار توفيق " أن الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السادسة والسابعة والثامنة عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني.

وأشار " مختار توفيق " إلى أن الشركات يمكنها تنفيذ إجراءات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط التالى



https://profile.eta.gov.eg/signUp

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،و مأمورية الشركات المساهمة،و مأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم تخفيض مهلة الـ 6أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1أغسطس الحالى، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار).



وأوضح "مختار توفيق " أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا.

وقال " مختار توفيق " إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من المنظومة اعتبارًا من ١٥سبتمبر القادم، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services