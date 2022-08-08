حمو بيكا: اتعب واجتهد لحد ما هيفاء وهبي تعزمك علي حفلتها بالساحل الشمالي

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من حفلها في الساحل الشمالي وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق عليها حمو بيكا قائلا: “اتعب واجتهد لحد ما هيفاء وهبي تعزمك علي حفلتها بالساحل الشمالي”.

هيفاء وهبي تدعم حمو بيكا

قامت الفنانة هيفاء وهبي بدعم مطرب المهرجانات حمو بيكا وغنت له أغنيتها "يا حياة قلبي" كما ألتقطت معه عدد من الصور وتحدثت معه أكثر من مرة وأرسلت له قبله لحرصه على حضور حفلها.

يذكر أنه لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها الفنانة هيفاء وهبي بدعم حمو بيكا والإحتفال بوجوده في حفلها حيث تكررت خلال حفلها العام الماضي في العلمين أيضًا حيث أخبرها الجمهور أن من بينهم حمو بيكا فقالت: "محدش يستفزهولي انا بشوف فيديوهاته وبشوف كتير بيزعله" كما قام بالصعود على المسرح ليسلم عليها.

حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

الجدير بالذكر أن أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة سهرة غنائية ضخمة بحضور كامل العدد وذلك على الشاطئ الأفريقي بالعلمين الجديدة.

وأشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وصلات الرقص المتتالية على أغانيها المميزة منها " واحشني " "ما تيجي نرقص" و"شاغلة كل الناس"؛ إضافة إلى " لوكنت" التي سبق ان قدمتها مع الفنان أكرم حسني.

بداية الحفل

وبدأ الحفل بحضور عدد كبير من مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان رامي وحيد وعدد من المشاهير من مختلف الجنسيات، وأشعلت الحفل بأغنيها الشهيرة ووصلات رقص متتالية.

وشاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا لها من الحفل وعلقت قائلة "أحلى الأجواء في العلمين الجديدة الساحل الشمالي"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

أخر أعمال هيفاء وهبي

كان آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل