بقيمة 4.3 مليار جنيه.. 35% زيادة في صادرات مصر من الصناعات الكيماوية



قفزت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، بنسبة 35% خلال النصف الأول من 2022، لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب تقرير للمجلس أمس.

حسبما ذكر التقرير، فقد احتل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالي الصادرات المصرية حيث استحوذ علي نسبة ٢٢% من إجمالي الصادرات المصرية يليه في المرتبه الثانية مواد البناء بـ ١٩% من إجمالي الصادرات.

ووفقا للبيانات، فقد شهدت معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوتة وجاءت الأسمدة في المرتبة الاولى بحجم صادرات يقدر بنحو ١.٤٨٠ مليار دولار مقارنه بـ٩٦٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغ نسبته ٥٤%، وجاءت صادرات اللدائن والبلاستيك

في المرتبه الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ١.٣٦٣ مليار دولار بنسبه زيادة قدرها ١٢% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت حجم صادراته نحو ١.٢١٣مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الكيماويات غير العضوية والتي شهدت صادراتها زيادة ملحوظة بلغت نسبتها ١٤٨% لترتفع من ٢٧٣مليون دولار إلي ٦٧٧مليون دولار، وجاءت المنظفات في المرتبة الرابعه محققة نسبة زيادة بلغت١٥% لترتفع من ١٢٥مليون دولار خلال السته أشهر الاولي من ٢٠٢١ إلي ١٤٤مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى وجاءت الاحبار والدهانات في المرتبه الخامسه حيث زادت حجم صادراتها بنسبه ١١% لترتفع من ١٢٢مليون دولار إلي ١٤٤ مليون دولار وتلاها الكيماويات العضوية التي شهدت تراجع في حجم صادراتها بلغت نسبته ١٣% لتتراجع من ١٥١مليون دولار إلي ١٣١مليون دولار.

وجاءت الكيماويات المتنوعه في المرتبة السابعة محققة نسبة نمو قدره ٢٨% حيث ارتفعت من ١٠١ مليون دولار إلي ١٢٩ مليون دولار. بينما احتلت المنتجات الورقية المرتبة الثامنة حيث شهدت تراجع طفيف بلغت نسبته ٣% حيث تراجعت من ١٢٠ مليون دولار إلي ١١٧ مليون دولار.

وجاءت منتجات الزجاج في المرتبه التاسعه بمعدل نمو بلغت نسبته ١٨% لترتفع من ٩٨مليون دولار إلي ١١٦ مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات محققة معدل نمو بلغ نسبته ١٠% حيث ارتفعت من ٢٠مليون دولار إلي ٢٢مليون دولار.

وأوضح التقرير على أنه بالرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية إلى السوق التركى بنسبة (1%) إلا أنها مازالت تتصدر قائمة ‏أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 491 مليون دولار، كما ‏ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى مختلف الأسواق وأهمها ايطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، ‏والبرازيل، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الهند التى جاءت في المرتبة الثالثة فى ‏قائمة أهم الأسواق حيث ارتفعت صادراتنا إليها مما قيمته90 مليون دولار خلال النصف الأول ‏‏(يناير- يونيو)2021 إلى ما قيمته 291 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.‏

و شهد أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) معدل نمو بلغت بنسبه ٢٠% خلال النصف الأول من العام الجارى حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ‏‏16،2مليار دولار خلال الفترة من يناير – يونيو من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته أكثر من 19،3مليار دولار ‏خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.