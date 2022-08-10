تصل إلى 4 مليار جنيه.. أرباح الشركات التى إستحوذ عليها الصندوق السيادي السعودي

أعلن صندوق السيادي السعودي الاستحواذ عن حصص اقلية في 4 شركات مصرية الاسكندرية لتداول الحاويات، ابوقير للاسمدة، وموبكو مصر، واي فاينانس بقيمة قاربت من 25 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن خطة الصندوق لاستثمار نحو 10 مليار دولار في مصر بالعديد من المشروعات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وتعد الشركات التى استحوذ عليها الصندوق السيادي السعودي من الشركات ذات ربحية عالية في البورصة المصرية وأسهم أكثرهم نشاطا بالبورصة، نظرا لأنها تعمل فى قطاعات يرتفع الطلب على منتجاتهم عالميا، وقد صل صافي ارباحهم إلى 4 مليار جنيه.

ويكشف التقرير التالي أرباح الشركات التى استحوذ عليها الصندوق السيادي السعودي، وفقا لقوائم أعمالهم المعلنة حتى نهاية العام الماضي 2021.

1.4 مليار جنيه ارباح الاسكندرية لتداول الحاويات:

أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات تسجيلها صافي ربح بنهاية العام المالي 2020-2021، بلغ نو 1.41 مليار جنيه مقارنة 1.49 عن العام المالي السابق، ما دفعها لتوزيع ارباح بقيمة 77 قرشا لكل سهم عن تلك الفترة.

وفقا لأحدث قوائم مالية منشورة سجلت الاسكندرية لتداول الحاويات صافي ربح بلغ نحو 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو 2022، مقابل صافي ربح بقيمة 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت إيرادات الشركة خلال ارتفعت أرباحها خلال الفترة ذاتها إلى 2.44 مليار جنيه مقارنة 2.15 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

519.7 مليون جنيه أرباح اي فاينانس:

بلغ إجمالي أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 519.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 352.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.

وبسبب ارتفاع أرباحها العام الماضي قررت الشركة توزيع كوبون نقدي بواقع 10 قروش لكل سهم.

4.97 مليار جنيه ارباح موبكو للاسمدة:

سجلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة صافي ربح مجمع بلغ 4.79 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له 2020، بينما حققت صافي ربح مستقل بلغ 1.54 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 1.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 10.25 مليار جنيه، مقابل 7.33 مليار جنيه خلال 2020، بسبب ربحية الشركة المرتفعة قررت صرف كوبون نقدي بواقع 10 جنيه للسهم عن العام الماضي.

3.2 مليار جنيه صافي ربح ابوقير للاسمدة:

بلغ صافي أرباح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية صافي ربح بلغ 3.2 مليار جنيه يوليو حتى ديسمبر 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه ربحًا خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، حيث قررت الشركة نظرا لتلك الأرباح توزيع كوبون بقيمة جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي:

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: ان هذه الصفقات تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت السعيد ان هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.