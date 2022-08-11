تنسيق المرحلة الأولى 2022.. خطوات الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الأولى 2022.. يبدأ طلاب الثانوية العامة من صباح اليوم الخميس تسجيل الرغبات على موقع االتنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكلية التي تتناسب مع المجموع، وفقا لتنسيق الكليات لعام 2022

ويستمر تنسيق المرحلة الأولى 2022 في الفترة من الخميس 11 أغسطس 2022 وحتى الإثنين 15 أغسطس 2022، أي بموجب 5 أيام.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية خطوات الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.

خطوات الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات

ويبحث العديد من الطلاب عن مكان الرقم السري اللازم لتسجيل الرغبات، حيث يشترط للطالب عند تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق استخدام الرقم السري له.

كما يمكن للطالب الحصول على الرقم السرى، من خلال استمارة النجاح التي يتسلمها من المدرسة؛ حيث يكون الرقم السري مكتوبا بالمكان الموضح بالشكل أسفل يسار الشهادة.

وعند كتابة الرقم السري، يمكن لطلاب المرحلة الأولى 2022 تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني؛ فقد فُتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 نحو 117758 طالبا؛ حيث جاءت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى كما يلي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، عدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، عدد الطلاب: 80063

كتابة الرقم السري، يمكن لطلاب المرحلة الأولى 2022 تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، حيث يتطلب الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب بالضغط على هذا الربط هنا وهو رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

2- إدخال رقم الجلوس

3- ادخال الرقم السري

4-إدخال الرقم التأكيدي

5- ستظهر بيانات الطالب

6- تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

7- يمكن حفظ الرغبات أو طباعتها.

تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق (المرحلة الأولى 2022)

ويمكن للطالب تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات، حيث سيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

كم يمكن تسجيل الرغبات من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.