أسعار الحديد اليوم الجمعة 12-8-2022

اسقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم، بعدما قام عدد من المصانع بزيادة اسعار الطن بقيمة تراوحت بين 250 جنيه إلى 400 جنيه خلال اغسطس، بينما ثبتت المصانع الاخري الاسعار عند يوليو.

متوسط سعر الحديد في مصر اليوم:



ويتراوح متوسط اسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم بين 16000 جنيه إلى 179000 جنيه للطن

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع كالاتي:

سعر طن حديد بشاى اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق .

سعر طن حديد عز اليوم

وصل سعر طن حديد عز إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.

بشاي والجارحي يرفعان اسعار طن الحديد خلال شهر اغسطس:



و قلم مصنع بشاى للصلب بزياجة سعر الطن 400 جنيه ليصل إلى 17900 جنيه، وزاد مصنع حديد الجارحي سعر الطن 250 جنيه ليصل إلى 17550 جنيه بداية من الثلاثاء 9 اغسطس 2022.

اسباب رفع مصانع الحديد الاسعار :

كشف حسن المراكبي عضو شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن 80% من مصانع حديد التسليح في مصر لم تغير أسعارها خلال الشهر الجاري، موضحا أن زيادة الأسعار من قبل بعض المصانع جاء كخطوة تصحيحه لتتماشى مع الأسعار السائدة في السوق مع معاودة سعر الخردة عالميا للارتفاع الاسبوع الماضي بقيمة 40 دولار للطن؛ لتصل إلى 410 دولار للطن من 370 دولار للطن.

وقال المراكبي، إن المصانع التي رفعت أسعارها من سبق وقامت بتسعير أرخص من السوق خلال مايو ويونيو الماضيين، متأثرة بهبوط اسعار خامات الإنتاج بمعدلات كبيرة وقتها.

وانخفضت أسعار حديد التسليح في مصر خلال شهري يونيو ومايو الماضيين بقيمة 1800 جنيه في الطن الواحد مع تراجع خامات الإنتاج من خردة وبيليت عالميا لتوقعات حدوث ركود عالمي،بعد أن وصلت إلى أعلي مستوياته على الاطلاق عند 19 ألف جنيه للطن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع "المراكبي"، ارتفاع الأسعار ليس اتجاه عام في السوق؛ بل خطوة تصحيح لأسعار المصانع الصغيرة التى سعرت أدني مستويات 17500 جنيه للطن، بينما المصانع الأخري استقرت اسعارها لأنها كانت تتوقع أن هبوط خامات الإنتاج مؤقت وسوف يعاود الارتفاع؛ لذلك لم تتأثر اسعارها بزيادة الجديدة التى حدثت في اسعار الخردة عالميا حلال الاسبوع الماضي.