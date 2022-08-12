البورصة اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر

الاقتصاد
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أشهر الجمعة 12 أغسطس  آب، بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك وغيرها من الشركات ذات الثقل في قطاع التكنولوجيا، إذ أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالًا في رفع أقل حدة لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي وعززت الإقبال على المخاطرة.

txt

لماذا انخفضت البورصة اليابانية بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان؟

txt

البورصة اليابانية تقلص المكاسب والين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي فى 4 أشهر

txt

البورصة اليابانية تتجاهل رفع الفيدرالي اسعار الفائدة وتغلق على ارتفاع

txt

البورصة اليابانية تغلق عند أدنى مستوي في أسبوعين

وقفز المؤشر نيكي 2.62% إلى 28546.98 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير كانون الثاني. وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، 1.32% خلال الأسبوع محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.04% إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34% خلال الأسبوع.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الخميس بسبب عطلة محلية. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو تموز مقارنة بيونيو حزيران، مما حفز مراهنات على أن الفدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.55% مقدمًا أكبر دفعة للمؤشر نيكي بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة علي بابا القابضة.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53% وارتفع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 5.8%.            

وزاد سهم هوندا موتور 3.82% بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين.            

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

التعاملات المبكرة

،صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح يوم الجمعة.

وارتفع نيكي 1.55 بالمئة إلى 28251.74 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.07 بالمئة إلى 1954.30 نقطة.

مؤشر نيكي الياباني نيكي الياباني قطاع التكنولوجيا سوفت بنك التضخم في الولايات المتحدة اسعار الفائدة

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. سواريش يستقر على رحيل رباعي الأهلي بنهاية الموسم

عاجل.. وزارة الرياضة تبلغ مسؤولي الزمالك بإمكانية استبعاد مرتضى منصور من منصبه

عاجل.. تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عاجل.. تفاصيل مشادة سامي قمصان مع سواريش

الزمالك يحسم صفقة مفاجئة

الأهلي يفتح المزاد.. سورايش يوافق على رحيل مايسترو الأهلي

الزمالك على بُعد خطوات من حسم صفقة الموسم