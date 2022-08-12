البورصة اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أشهر الجمعة 12 أغسطس آب، بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك وغيرها من الشركات ذات الثقل في قطاع التكنولوجيا، إذ أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالًا في رفع أقل حدة لأسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي وعززت الإقبال على المخاطرة.

وقفز المؤشر نيكي 2.62% إلى 28546.98 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير كانون الثاني. وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، 1.32% خلال الأسبوع محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.04% إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34% خلال الأسبوع.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الخميس بسبب عطلة محلية. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو تموز مقارنة بيونيو حزيران، مما حفز مراهنات على أن الفدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.55% مقدمًا أكبر دفعة للمؤشر نيكي بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة علي بابا القابضة.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53% وارتفع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 5.8%.

وزاد سهم هوندا موتور 3.82% بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

التعاملات المبكرة

،صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح يوم الجمعة.

وارتفع نيكي 1.55 بالمئة إلى 28251.74 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.07 بالمئة إلى 1954.30 نقطة.