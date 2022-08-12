وظيفة من المنزل براتب قدره 100 ألف دولار شهريًا

الاقتصاد
العمل من المنزل
العمل من المنزل

أعلنت شركة كندية عبر منصة “ Linkedin” عن طلب لوظيفة كبير مسؤولى الحلوى براتب قدره 100 ألف دولار كندى، مشيرة إلى أن العمل فضلا عن ذلك سيكون من المنزل.

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وبحسب موقع “timesnownews” أعلنت شركة كندية تدعى "Candy Funhouse"، عن طلبها لوظيفة كبير مسؤولى الحلوى براتب قدره 100 ألف دولار كندى، مشيرة إلى أن العمل سيكون من المنزل.

وتم نشر الإعلان على تطبيق Linkedin الشهير للوظائف فى يوليو الماضى.

ومهام الوظيفة تشمل قيادة اجتماعات مجلس الحلوى، "وكونك رئيس اختبار الذوق، وكل الأشياء الممتعة، بالإضافة إلى ذلك، المنصب مفتوح للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بإذن من الوالدين".

 

وانتشر الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل عاصف، وهناك أطفالا تقدموا بطلب للحصول على الوظيفة، كذلك انتشرت صور لعديد من الآباء يملؤون طلب التقدم للوظيفة لأبنائهم.

وتمتلك الشركة التى تتخذ من تورونتو مقرًا لها حوالى 340 ألف متابع على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، و3 ملايين على تطبيق تيك توك.

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