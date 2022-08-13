يبحث عدد كبير من الطلاب السعوديين عن نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول 1444 في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

وأعلنت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، عن صدور نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1444هـ، وبذلك يتم تغطية جميع مقاعد القبول المتاحة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتائج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للقبول 1444 في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، وهي على النحو التالي:-

استكمال إجراءات القبول إلكترونيا

وأكدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الامام عبدالرحمن، أنَّه على جميع المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة والأخيرة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال الخطوات التالية:

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية.

- متابعة الطلب بالضغط على أيقونة (حالة التقديم).

- استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول.

وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الاثنين الموافق 17/1/1444هـ الموافق 15 أغسطس 2022م.

جامعة الامام عبدالرحمن توضِّح عددا من النقاط للحفاظ على حالة الطلب

وأوضحت جامعة الإمام عبد الرحمن، عددًا من النقاط التي يجب مراعاتها للحفاظ على حالة الطلب واستكمال التقديم وهي:

- في حال عدم استكمال الطالب المُرشَّح لإجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المُحدَّدة للدفعة سوف يتم إلغاء طلبه تلقائيًا.

- على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، موضحة أنَّه سوف يتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

- يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وإصدار إشعار القبول الجديد.