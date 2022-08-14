استقرت أسعار العملات العربية في مصر، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد العطلة الإسبوعية، بعد ارتفاعات شهدتها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الريال العماني

سجل الريال العماني في بنك مصر والأهلي المصري 48.47 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 49.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في كل من بنك مصر والأهلي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 5.07جنيه للشراء. بلغ نحو 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 59.99 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

ومن جانبه، قال البنك المركزي في بيان صحفي، إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.

سمح البنك المركزى المصري بفتح حسابات مجانية دون مصاريف ادارية ودون حد أدنى للأفراد بدا من اليوم الاثنين الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري وفتحت البنوك أبوابها اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في فتح حسابات بنكية، ويأتي ذلك القرار بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك المركزى المصري للشموال المالي سنويا.

تفاصيل فتح حساب مجاني

وخلال فعاليات الشموال المالي يسمح المركزي، للبنوك، بالتواجد خارج فروعها، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية في “المركزي” بأماكن الانتشار، كما يسمح المركزي للبنوك أيضا بما يلي:

- فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء، وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات؛ للتعريف بالفعاليات، والإعلان عن بفتح البنوك حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف.

- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.



استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول سعر الدولار لمستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.