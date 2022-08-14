تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى.. اعرف موعد النتيجة وطريقة التسجيل

نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى

تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى، يترقب طلاب الثانوية العامة مرحلة أولى نتيجة التنسيق بعدما قاموا بتسجيل رغباتهم، آملين في الالتحاق بالجامعات والكليات التي يرغبون الالتحاق بها.

تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

وتصدر تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى اليوم الأحد الموافق الـ14 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد بحث الطلاب عن موعد النتائج قبل انتهاء فترة تسجيل الرغبات بيوم تقريبا.

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ويعتبر موعد ظهور نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى من أكثر الكلمات بحثًا عبر شبكات الإنترنت، خاصة بعد تسجيل الطلاب لرغباتهم وسط ترقب يتخلله قلق كبير بشأن مستقبلهم.

آخر فترات تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

وتنتهي فترة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى غدا الاثنين الموافق الـ15 من أغسطس 2022، حيث فتح موقع التنسيق الإلكتروني أبوابه أمام تسجيل الرغبات للطلاب بالمرحلة الأولى بداية من الخميس الماضي.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

وتنشر بوابة الفجر موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى ورابط موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك خطوات تسجيل الرغبات قبل انتهاء الموعد المحدد والمقرر غدا، وكافة ما يبحث عنه أبناءنا الطلبة.

تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

ويمكن لطلاب تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى تسجيل الرغبات الخاصة بهم، حتى يوم غد الاثنين الموافق الـ14 من أغسطس اجاري، من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخصص للتنسيق من خلال الضغط هنـــــا.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

1- الدخول على موقع تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى بالضغط هنــــــا.

2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

4- اختيار تعديل الرغبات التي تحوي 75 رغبة.

5- مراجعة البيانات واختيار "تم".

6- ظهور قائمة الرغبات المسجلة، والمسجل بها رقم الإيصال.

7- حفظ الاستمارة أو قبل إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 علمي مرحلة أولى

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، سيكون 3 أيام من غلق موقع التنسيق بالمرحلة الأولى.