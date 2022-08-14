سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14-8-2022

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد 14-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.09 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم فى بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى المصرف المتحد 5.09 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم مقابل الجنيه في بنك المشرق

عرض المشرق سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري 5.19 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.



