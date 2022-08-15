الفرصة الأخيرة لتعديل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة فرصة أخيرة للطلاب لتعديل الرغبات الخاصة بترتيب الكليات والجامعات.

ويُغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022، غدًا الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، وذلك عقب إعلان وزير التعليم العالي مدة فترة التقديم للتنسيق الجامعات والمعاهد لمدة 24 ساعة، إذ يكون آخر موعد للتسجيل غدا الثلاثاء الموافق 16/8/2022، في تمام الساعة 7 مساءًا، وحتى هذا الوقت يكون أمام الطلاب فرصة لتعديل الرغبات الخاصة بترتيب الكليات والجامعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط وخطوات تعديل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022، التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وهي على النحو التالي:-

آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى 2022

وينتهي غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءًا تسجيل رغبات المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2022، على أن يغلق التنسيق بعدها لمدة 72 ساعة يعلن بعدها نتيجة ترشيحات التنسيق، ويبدأ بعدها فتح المرحلة الثانية، كما هو متعارف عليه خلال السنوات السابقة.

رابط تعديل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

ويتاح للطلاب الذين سجلوا رغباتهم تعديلها من حيث الترتيب أو حذفها واختيارها من جديد عبر موقع تنسيق القبول بالمعاهد والكليات من خلال الدخول (اضغط هنـــــــا).

خطوات تعديل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى تعديل رغباتهم من خلال تغير ترتيب الكليات أو حذفها واختيار بدائل، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

- الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد والضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة أو الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

- يتمّ اختيار تسجيل الرغبات وسيكون موضح المرحلة الأولي والحد الأدنى لكل شعبة من شعب الثانوية العامة وهي (الحد الأدنى لشعبة علوم 365، وشعبة الرياضة 341، وشعبة أدبي 264.5).

- اختيار نوع شهادة الثانوية وفي تلك الحالة تكون (مدارس الثانوية العام).

- أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب، والرقم السري، وكتابة الرقم المتغير الذي تظهره الصفحة والضغط على الخطوة التالية.

- ستظهر الصفحة التالية التي تتضمن البيانات الأساسية للطالب، ويجب التأكد من صحتها.

- سيظهر للطالب الرغبات التي كان سبق وقد سجلها، يضغط على تعديل الرغبات، ويمكنه من خلال المؤشر تحريك الكليات لتغيير ترتيبها أو حذفها واختيارها من جديد.

- يجب أن يستوفي الطالب رغبات المرحلة الأولى كاملة وعددها 75 رغبة، لذلك إذا كنت ترغب في دراسة تخصص معين فيمكنك اختياره في جميع الجامعات وفيما بعد تقديم طلب تقليل الاغتراب.

- في النهاية تحفظ الرغبات بعد تعديلها.