تنسيق 2022 المرحلة الثانية.. بشرى سارة لـ شعبة أدبى ومفاجأة لطلاب علمي وأماكن خالية في كلية الهندسة

تنسيق 2022 المرحلة الثانية.. بشرى سارة لـ شعبة أدبى ومفاجأة لطلاب علمي وأماكن خالية في كلية الهندسة

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تنسيق 2022
تنسيق 2022

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق 2022 المرحلة الثانية، حيث سينتهي التسجيل في المرحلة الأولى غدا، وهناك بشرى سارة لـ شعبة أدبى ومفاجأة لطلاب علمي وأماكن خالية في كلية الهندسة.

ومازال طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى التي من المقرر انتهاءها غدا في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، حيث يسجل الطلاب عبر  معامل الحاسب الآلي في الجامعات أو من خلال جهاز الحاسب الألى في المنزل.

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تنسيق 2022.. ارتفاع الحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي

ارتفاع الحدود الدنيا للالتحاق بكليات القطاع الطبي والتي تشمل «الطب البشري – الصيدلة – الأسنان – العلاج الطبيعي – الطب البيطري – التمريض»، بنسبة لا تتجاوز  من درجتين لـ 4 درجات،  بجانب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الهندسية 2.5%.

مؤشرات تنسيق 2022 المرحلة الثانية

وعن مؤشرات تنسيق 2022 المرحلة الثانية يوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية للتنسيق منها الطب البيطري والتمريض والعلوم، فضلا عن  كليات الهندسة بمجموع 338 أو 339 درجة أي بنسبة 82.7 % و82.4 % لطلاب شعبة علمي رياضة.

مؤشرات تنسيق 2022 المرحلة الثانية

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، سيكون هناك انخفاض في مؤشرات تنسيق 2022 هذا العام وفقا للمجمع التكراري، وتتوافر الأماكن الخالية بكليات الآداب والحقوق والتجارة بأقسام الانتساب ودار العلوم.


تنسيق 2022 المرحلة الثانية.. أماكن خالية بكليات الطب البيطري 

وتشير المؤشرات الأولية للتنسيق، عن وجود أماكن خالية بالمرحلة الثانية لطلاب شعبة «علمي علوم»، في عدد من كليات الطب البيطري، مع استمرار فرص الالتحاق بكليات القطاع الطبي الأخرى عند الحاصلين على 89%.

تنسيق 2022 المرحلة الثانية.. أماكن خالية بكليات الهندسة

وكشف المؤشرات، عن وجود أماكن خالية بالمرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي رياضة، قرابة 700 مكان خال في عدد من كليات الهندسة والتخطيط العمراني، والذكاء الاصطناعى والحاسبات والمعلومات.

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إليك الآن.. كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي

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تفاصيل تسجيل رغبات المرحلة الأولى

ومن جهته، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني هنا  للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، تنسيق اختبارات القدرات، للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، حسب المدة الزمنية التي حددها مكتب التنسيق للاختبارات، الخميس الماضي.

وتقدم نحو 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للاختبارات لكليات «الإعلام – التمريض- الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – الكليات التكنولوجية – الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس – التربية النوعية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – التربية الرياضية».

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