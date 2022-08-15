عاجل.. 10 جنيهات ارتفاع في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 15-8-2022

فقد سعر الذهب نحو 15 جنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليستقر في بداية التعاملات المسائية ويعاود الارتفاع فى منتصف التعاملات ليصعد 10 جنيهات، وتراجع سعر الذهب مع صعود الدولار بعد توقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة اخري، مما أدي لهبوط سعر الذهب عالميا مما كان له انعكاس مباشر على تراجع اسعاره محليا لاستقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وسجلت الأوقية 1780 دولار .

اسعار الذهب بالأسواق الأن :





سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم:



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 1060 جنيه.



سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم:



وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 إلى1211.4 جنيه.



سعر عيار الذهب 18 في مصر:

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 18 اليوم إلى 908.5 جنيه.



سعر الذهب عيار 14 في مصر:



وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 14 اليوم إلى 708.6 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم إلى 8480 جنيه.

اسعار الذهب عالميا تتهاوي أمام قوة الدولار



تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.30 دولار.

ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.