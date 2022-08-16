أسعار النفط اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 93.96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.56 دولار للبرميل.



وأعلنت وزارة المالية الروسية خفض رسوم تصدير النفط الخام بنسبة دولار ليصل إلى 52 دولار للطن بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.



وبحسب تقرير المالية الروسية، فإن متوسط سعر زيت الأورال تتراوح بين 83.06 دولار للبرميل أو 606.4 دولار للطن خلال فترة الرصد من 15 يوليو عام 2020 إلى 14 أغسطس من العام الجاري.



وأوضحت أن سعر تصدير النفط يساوي حاليا 53 دولارا للطن، لافتة إلى أن رسوم تصدير النفط ستنخفض من 15.9 دولار إلى 15.6 دولار على منتجات الزيوت الخفيفة وزيوت التشحيم، أما على منتجات الزيوت الداكنة ستنخفض من 53 دولارا إلى 52 دولارا للطن.



وأشارت إلى أن رسوم تصدير الغاز الطبيعي المسال من مزيج البروبان والبوتان التجاري ستكون 91.6 دولار للطن، فيما ستبلغ الرسوم المفروضة على الجزء النقي من غاز البترول المسال 82.4 دولار للطن، وبالنسبة لرسوم تصدير فحم الكوك فستكون 3.3 دولار للطن.



وأكدت شبكة البلقان الإخبارية حرص الصين على تدفق نفط كازاخستان رغم محاولات روسيا السابقة لعرقلة إمدادات النفط في مسعى لمزيد من اضطراب أسعار الطاقة العالمية بعد العقوبات الغربية على موسكو.



وأشارت شبكة البلقان الاخبارية المتخصصة فى شئون شرق أوروبا وأوراسيا،في تقرير لها، أن كازاخستان تضخ ما لا يقل عن مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2 % من إنتاج النفط العالمي، إذ يتم تصدير ما يقرب من 80% إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تحالف خطوط أنابيب بحر قزوين الذي يربط حقول النفط الرئيسية في البلاد بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.



وذكر التقرير أن الصين تمتعض محاولات روسيا لعرقلة تدفق النفط الكازاخستاني إذ لدى الصين مصالح اقتصادية كبيرة في كازاخستان، التي تعد بوابة لمبادرة الحزام والطريق الخاصة بالبنية التحتية العالمية للنقل، كما تلعب الشركات الصينية دورًا مهمًا في صناعات النفط والغاز في كازاخستان.



وارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء 16 أغسطس آب بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لا سيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود وألقت بظلالها على عملات مثل الدولار الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي حين جعلت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى 106.6 نقطة.

وقال سيم موه سيونج، خبير العملات في بنك سنغافورة "لا تزال صورة النمو الأميركي قوية لكن يبقى مجمل الصورة العالمية هشا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى إلى تثبيط معنويات المخاطرة وأضر بالدولار الأسترالي".

وانخفض الدولار الأسترالي 0.44% إلى 0.699 دولار اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت مستوى 0.7 دولار.

وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى شوهد لآخر مرة في منتصف مايو أيار.

وتراجع اليورو 0.18% إلى 1.0142 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، الذي جرى التعامل عليه آخر مرة عند 1.2026 دولار، بنسبة 0.23% خلال اليوم، وانخفض الين الياباني 0.3% أمام الدولار.