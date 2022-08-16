تعرف على غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية بالسعودية

فرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، غرامة فورية على المواطن الذي لم يجدد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

ضرورة استيفاء التجديد

وشددت وزارة الداخلية، على ضرورة استيفاء التجديد قبل انتهائها بـ180 يومًا، موضحة أنه في حال تم تجديدها قبل انتهائها بيوم واحد، وتم تحديد موعد إصدارها واستلامها بعد أيام من تاريخ الانتهاء فلا يتم فرض الغرامة. التي تم احتسابها بقيمة 100 ريال سعودي ولا يمكن إلغائها.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وكانت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أوضحت أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يستغرق أكثر من 14 يوم عمل كحد أقصى على أن تصل للمتقدم رسالة نصية عند وصول بطاقته إلى المكتب، مؤكدة أنه في حال رغبة المواطن في تجديد بطاقة الهوية الوطنية، فعليه أنه يدخل على الموقع الرسمي لها وحجز ومراجعة المكتب لتجديدها، وعن طريق «أبشر» يتم توصيلها.

وقامت الوزارة، بإضافةعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن من بلغ سن 15 عامًا وجب حصوله على بطاقة هوية وطنية فهي إلزامية له، أما من يبلغ سن الـ (10-15 سنة) يكون الحصول عليها اختياريًا بعد موافقة ولي الأمر.

هذه التوضيحات جاءت من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، في إطار ردها على استفسارات وردت إليها عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”.، حيث تم طرح عدة أسئلة وهي: متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية؟، ما هي كيفية الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة؟، وخطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة “أبشر”.