تعرف على خطوات تحديث البيانات في منصة مسار 2022

تعتبر منصة مسار إحدى الخدمات الحكومية السعودية التابعة لوزاىة الموارد البشرية بالمملكة، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تحديث البيانات في منصة مسار 2022، كذلك نبذة مختصرة على خدماتها للمواطنين الأشقاء بالسعودية.

كيف احدث البيانات في منصة مسار 2022، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة مسار والتي تساعد في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والموظفين داخل القطاع الحكومي وايضا تساعد في القيام بالعديد من المعاملات وبعض الخدمات الاخرى التابعة للوزارة، وسوف نتعرف من خلال الموضوع على اهم المعلومات عن منصة مسار وايضا سوف نتعرف على طريقة تحديث البيانات في المنصة وكيفية توثيق البيانات داخل منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

منصة مسار الإلكترونية

تعرف منصة مسار الالكترونية بإنه ا واحدة من ضمن المنصات الرقمية التي تتبع للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والموظفين داخل القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، وتقدم منصة مسار العديد من المعاملات الالكترونية والخدمات المختلفة عن طريق الانترنت من اجل توفير الجهد والوقت على الافراد وتساعدهم في اتمام معاملاتهم دون الذهاب لمركز الوزارة، تم انشاء منصة مسار في عام 2020م وكان الهدف منها تطوير نظام العمل في الحكومة وايضا العمل على تطوير الخدمات الالكترونية بالاستناد إلى الاجراءات والانظمة التي تتناسب معها وايضا من اجل تحسين كفاءة الاجهزة الحكومية المختلفة.



خطوات تحديث البيانات الوظيفية في منصة مسار

يتم القيام بتحديث البيانات الوظيفية في منصة مسار من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مسار “من هنا“.

الدخول إلى رابط النفاذ الوطني الموحد.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهما.

القيام بإدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

النقر على ايقونة تسجيل الدخول.

النقر على تبويب خدمات الافراد.

النقر على ايقونة خدمة بيانات الموظف.

النقر على ايقونة انشاء طلب.

القيام بالنقر على خيار خدمة تعديل البيانات الشخصية والوظيفية.

ادخال البيانات المطلوبة وهي ( الاسم/ الجنس/ الجنسية/ رقم الحفظ/ تاريخ الحفظ/ الجهة الحكومية/ باقي البيانات المطلوبة).

القيام بإدخال البيانات الوظيفية وهي ( الجهة الحكومية/ السلم/ مقر عمل الادارة/ المرتبة/ باقي البيانات).

القيام بتعبئة بيانات المؤهل العلمي وهي( نوع المؤهل/ التخصص/ الدولة/ المدنية/ التقدير/ الجامعة/ باقي البيانات).

القيام بالتحقق من جميع البيانات.

النقر على ايقونة التالي.

الموافقة على الشروط والاحكام.

النقر على أيقونة ارسال الطلب.

كيفية التسجيل في منصة مسار 2022

يمكن التسجيل في منصة مسار من اجل الاستفادة من الخدمات من خلال النقاط التالية:

الدخول إلى رابط منصة مسار “من هنا“.

النقر على انشاء مستخدم جديد.

ادخال جميع البيانات المطلوبة وهي( الاسم رباعي/ رقم الهوية/ البريد الالكتروني/ رقم الجوال/ تاريخ الميلاد/ باقي البيانات المطلوبة).

ادخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.

النقر على ايقونة التسجيل.