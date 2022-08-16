نمو أرباح "السعودية للأبحاث والإعلام" الفصلية 25% بدعم من زيادة الإيرادات





ارتفعت أرباح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم من زيادة الإيرادات.

بلغ صافي ربح المجموعة، الشركة الأم لقناة "الشرق"، 168.7 مليون ريال، مقارنة بـ 134.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.

إيرادات الشركة ارتفعت 29% أيضًا ووصلت إلى 907.2 مليون ريال. التكاليف المباشرة للربع الثاني ارتفعت نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشيًا مع استراتيجية الشركة، وفق إفصاح لسوق الأسهم السعودية "تداول".

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 2.315 مليار ريال مقابل 1.76 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 31.5%، ومقابل 2.175 مليار ريال في نهاية الربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 6.4%.

الأرباح المبقاة للشركة وصلت حتى نهاية يونيو إلى 1.187 مليار ريال، مقارنة بـ1.019 مليار ريال في نهاية مارس الماضي.