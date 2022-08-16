عاجل.. أسعار الغاز الطبيعي ترتفع إلى أعلى مستوى في 14 عام

الاقتصاد
أسعار الغاز
أسعار الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بنحو 7% مسجلةً أعلى مستوياتها في 14 عاما اليوم ‏الثلاثاء، وذلك بدعم من زيادة الأسعار العالمية للغاز وهبوط الإنتاج في الولايات المتحدة.

وفي ختام جلسة الثلاثاء، ارتفعت عقود الغاز تسليم سبتمبر أيلول في بورصة نايمكس بنسبة 6.9% أو 60.1 سنت إلى 9.329 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ‏وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس آب 2008.

ومنذ بداية عام 2022 حتى الآن، حققت العقود الأمريكية للغاز مكاسب بنحو 150%، نتجة ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا مما عزز الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال خاصة بالتزامن مع انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وفي أوروبا، يتم التداول على الغاز عند 66 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وعند أعلى مستوى قياسي على الإطلاق عند 57 دولارا في آسيا.

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