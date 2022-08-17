درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 اعرف التفاصيل

يترقب الكثير من الطلاب الإعلان عن درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022، للبدء في تسجيل رغباتهم بمكاتب التنسيق وجاء ذلك بعد انتهاء طلاب المرحلة الأولي من تسجيل رغباتهم.

ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولي

اوضحت وزاره التعليم العالي ان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم الاعلان عنها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يتم عقده، وكذلك سوف يتم اعلان تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات من حيث موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية، واخر موعد تسحيل للرغبات، كذلك الحد الادني لكافة الكليات فى تلك المرحلة.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

اوضحت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 عن تقاربه بشكل كبير من تنسيق العام الماضي، حيث تُوجد فُرصة كبيرة للالتحاق بكليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية 2022، الذي من المقرر اعلان البدء فيها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

يبدأ تنسيق المرحلة الثانيه 2022بحد اقصي لكلا من

ع لمي علوم:اقل من 365 درجة، أي بنسبة 89.02%

لمي علوم:اقل من 365 درجة، أي بنسبة 89.02% علمي رياضة:اقل من 341 درجة،أي بنسبة 83.17%

ادبي:اقل من 264.5 درجة، أي بنسبة 64.51%



تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

يتم تسجيل الرغبات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع اضغط هنا.

www.tansik.egypt.gov.eg

www.tansik.egypt.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة للمرحلة.

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام منذ بدء فتح المرحلة.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي له.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تنسيق المرحلة الاولي 2022



وقد انطلق تنسيق المرحلة الاولي 2022 في 11من شهر اغسطس، وكان من المقرر غلق باب التقديم في 15من شهر اغسطس ولكن تم مد فتره التقديم حتي الساعه 7مساء من يوم 16 اغسطس، وجاء ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني ؛ حيث بلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات بلغ اكثر من 107 آلاف طالب وطالبة.