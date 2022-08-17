نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية

بدأ منذ قليل مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية كالتالي:

الكلية الحد الأدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار ولغات مطروح 320

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319

آثار الفيوم 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادي 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303



تربية بنها 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تربية المنيا 292

تجارة القاهرة 291

آداب عين شمس 291

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

آداب الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تربية الفيوم 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

تجارة جنوب الوادي 287

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286

آداب حلوان 286

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تجارة عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

آداب المنصورة 284

تجارة وإدارة أعمال حلوان 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

آداب بور سعيد 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

تربية السويس 282

آداب بنها 281

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

آداب انتساب موجه القاهرة 280

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

آداب وعلوم إنسانية السويس 276

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275

دار العلوم القاهرة 275

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275

تجارة كفر الشيخ 275

تربية نوعية الزقازيق 275

آداب انتساب موجه عين شمس 275

آداب الزقازيق 274

تجارة انتساب موجه المنصورة 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274

تربية بني سويف 274

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274

آداب طنطا 274

حقوق جنوب الوادي 273

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تربية دمياط 273

آداب بنات عين شمس 272

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272

تربية نوعية القاهرة 272

آداب الوادي الجديد 272

آداب انتساب موجه حلوان 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 272

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

حقوق المنيا 271

تجارة طنطا 271

آداب دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

تجارة انتساب موجه دمياط 271

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270

آداب المنوفية بشبين الكوم 270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270

تجارة السويس 270

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270

آداب انتساب موجه المنصورة 270

آداب انتساب موجه بنها 269

آداب دمنهور 269

تربية نوعية الإسكندرية 269

تربية طفولة مبكرة المنيا 269

تجارة العريش 269

آداب كفر الشيخ 268

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268

تجارة بني سويف 268

تجارة انتساب موجه بنها 268

تربية نوعية طنطا 268

آداب الفيوم 268

حقوق القاهرة 267

تربية (طفولة) كفر الشيخ 267

سياحة وفنادق المنصورة 267

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

تجارة مدينة السادات 266

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266

تجارة أسيوط 266

آداب أسوان 266

تجارة سوهاج 265

حقوق عين شمس 265

آداب انتساب موجه العريش 265

تربية نوعية المنصورة 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265