عاجل..أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي

برزت العديد من الأسماء المرشحة لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالته اليوم بعد اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي المصري.

المصرفي حسن عبد الله:

رجحت عدد من المصادر المصرفية أن يكون المصرفي حسن عبدالله ابرز الاسماء المرشحة لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.

من هو حسن عبدالله المرشح لتولي محافظ البنك المركزي

ويعد حسن عبدالله من ابرز المصرفيين المصريين، حيث يشغل حاليا المتحدة للخدمات الإعلامية، وسبق وأن شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في "البنك العربي الإفريقي الدولي"، ورئيس مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، كما كان عضو مجلس إدارة كل من "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في باريس، و"الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، و"المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة"، و"البنك المركزي المصري"، وشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة "انديفور مصر"، وشركة "المصرية للاتصالات"، كما شغل عضوية هيئة التدريس في "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في القاهرة".

بدأ العمل عام 1982 في "البنك العربي الإفريقي الدولي" في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

و كان عضوًا مؤسسًا في "المجلس الوطني المصري للتنافسية" وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في "جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة"، وعضوًا في مجلس أمناء "المعهد المصرفي المصري".

و حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.

هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري:

جاء هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي ضمن المرشين بقوة لتولي لتولي منصب محافظ البنك المركزي الجديد خلفا لطارق عامر.

من هو هشام عكاشة:

وهشام احمد عكاشة حاصل علي بكالوريوس اقتصاد وعلوم حاسبات الية عام 1990 وماجستير ادارة عامة 1992 من الجامعة الامريكية بالقاهرة، وسبق وأن التحق بالعمل بالبنك العربي المحدود لمدة 15 سنة ليصل إلى رئيس عام مخاطر الإئتمان المتخصصة بجامعة هارفرد الأمريكية، كما التحق بعدها بالبنك المركزى المصرى فى اكتوبر 2007 في إطار برنامج اصلاح وتطوير الجهاز المصرفى كوكيل محافط مساعد مشرفًا على الرقابة المكتبية بالرقابة والإشراف على البنوك.

و في 14 ابريل 2008 تم تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري، ثم تولي فى فبراير 2013 القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 7/8/2013 بتكليفه بمنصب رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي المصرى وقد سبق ذلك تكليفه ممثلًا عن البنك الأهلى المصرى فى اتحاد بنوك مصر.

وشغل ايضا عكاشة نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات.

محمد الاتربي رئيس بنك مصر :

شملت قائمة المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي محمد الاتربي رئيس بنك مصر حاليا، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

من هو محمد الأتربي المرشح لتولي محافظ البنك المركزي:

حصل الأتربي علي بكالوريوس تجارة عين شمس عام 1976، ثم بدأ عمله المصرفي عام 1977 مع البنك العربى الأفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك الأئتمان الدولى، ثم انضم عام 1983 إلي بنك مصر الدولي "بنك قطر الوطني حاليا "ً حيث قضي أكثر من 22 عامًا،

فى سبتمبر 2005، انضم الأتربى إلي البنك العقاري المصري العربي كعضو ونائب رئيس مجلس الادارة، وفى

عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي، وفى عام 2011 عاد الأتربى إلي البنك العقاري

المصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس الادارة، وتقديرًا لإنجازاته العظيمة،.

تولى محمد الأتربي رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015 كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، وونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

طارق فايد رئيس بنك القاهرة:

ضمت قائمة المرشحين ايضا لتولي محافظ البنك المركزي طارق فايد رئيس بنك القاهرة حاليا.

من هو طارق فايد المرشح لتولي محافظ البنك المركزي:

عمل طارق فايد لمدة أكثر من 30 عامًا في القطاع المصرفي تولي خلالها، الإنضمام للبنك المركزى المصري عام 2008 فى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف.

وعمل فايد على إصدار أول تقریر للاستقرار المالى عام 2016، وساھم بخبراته المتميزة في دعم مؤشرات السلامة المالیة للقطاع المصرفي المصرى، ودعم الجهاز المصرفى المصرى حتى أصبح أكثر القطاعات الاقتصادیة في مصر قدرة على تحمل الصدمات المالیة، وتحقيق المكاسب من ورائها، وحماية البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى التى تجاوزت بكفاءة أصعب الأزمات المالية العالمية، كما شغل "فايد" مناصب عدة فى العدید من المؤسسات العالمیة والمحلیة داخل مصر وخارجھا، حيث شغل عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر، وبنك المصرف المتحد، والبنك الزراعى المصرى، وعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في بنك المصرف العربى الدولى، وعضو الجمعیة العامة للشركة القابضة للكھرباء، وعضو اللجنة القومیة لإسترداد الأموال،

وسبق لفايد قبل شغله لتلك المناصب رئاسة مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربى الدولى خلال الفترة من 2006 إلى 2008، ومجموعة التفتیش على إدارات الائتمان مجموعة سامبا المالیة المملكة العربیة السعودیة - مجموعة سیتى بنك سابقًا خلال الفترة من 2004 إلى 2006، كما شغل منصب نائب الرئیس للتمویل والاستثمار بمنطقة الإسكندریة والدلتا بـ "سیتى بنك " خلال الفترة من 2000 إلى 2004، وتولى منصب مدیر أول قطاع التمویل والاستثمار بالبنك المصرى الأمریكى.

هالة السعيد وزير التخطيط الحالية:

رشحت ايضا بقوة هالة السعيد وزارة التخطيط الحالية ضمن قائمة المرشحين لتولي رئاسة البنك المركزي المصري خلفا لطارق عام.

من هي هالة السعيد:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ 22 ديسمبر 2019، خبيرة اقتصادية وأكاديمية مصرية بارزة.

حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1989 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفي عام 2011 صارت أول عميدٍ منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية خلال الفترة من سبتمبر 2013 حتى 2016.

الدكتورة هالة السعيد من الشخصيات المصرفية النسائية البارزة، فمن خلال عضويتها في مجلس إدارة البنك المركزي، وبصفتها مديرًا تنفيذيًا للمعهد المصرفي المصري لثماني سنوات متتالية، قامت بإدارة المعهد برؤية واعدة، تستهدف إنشاء ذراع تدريبي محترف للجهاز المصرفي المصري يطبق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه الفترة، قادت مجموعة من الخبراء وعددًا من الاستشاريين في المعهد، للحصول على الاعتماد الدولي، ليصبح أول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2006 - 2008).

شغلت د. هالة السعيد أيضًا عدة مناصب، من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

وبالإضافة إلى هذه المسيرة المهنية الكبيرة، لدى الدكتورة هالة السعيد إسهاماتٌ أكاديمية تضم مجموعة واسعة من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير المشهود لها دوليًا في موضوعات اقتصادية عديدة، من أبرزها دراسات عن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، والتمويل الدولي، والخصخصة والإصلاح الاقتصادي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت السعيد أبحاثًا وتقاريرَ عن الاندماج المصرفي، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، ودور الدولة في الحد من مخاطر الائتمان.

وتتويجًا لدورها البارز في مجال الخدمة العامة، عُينت الدكتورة هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلًا عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها. كما حصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.

محمد عمران الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية:

رشح الدكتور محم عمران أول رئيس لهيئة الرقابة المالية والذي انتهت ولاية منذ فترة قريبة ليكون محافظ البك المركزي الجديد خلفا لطارق عامر.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة. كما عمل أستاذًا زائرًا بالعديد من الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكالهوما بالولايات المتحدة األمريكية والبنك الدولي بواشنطن وجامعة الفال بكندا وجامعة فاسا بفلندا. كما شغل عدد من المناصب بصندوق النقد العربي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك صندوق النقد الدولي بواشنطن. وتقلد منصب مستشار وزير الآستثمار المصري وكذلك قائما بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وأخرها رئيسًا للبورصة المصرية، كما سبق وان تولي منصب رئيس البورصة