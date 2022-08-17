نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 | 82.92% لسياسة واقتصاد والآثار 76.82%

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، زاد بحث طلبة وطالبات مرحلة الصفا الثالث الثانوي خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وقال وزير التعليم العالي إن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 حددت الحد الأدنى للقبول بكليات سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92%، فيما جاءت الألسن بـ329 درجة بنسبة 80.24%، والإعلام 316 درجة بنسبة 77.03% أما كلية الآثار كان الحد الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82 % والفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.87%.

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كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2022

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى مؤتمرا صحفيًا أعلن خلاله نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022  للقبول بالجامعات وحضره السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى إلى جانب عدد من القيادات.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 وملء الرغبات

وأغلق موقع تنسيق المرحلة الأولى 2022 باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة الـ7 من مساء الثلاثاء، بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475.

 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والدرجات

وبحصوص نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، فقد سجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 

ويمكن لطلبة المرحلة الثانوية العامة معرفة نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد من خلال رابط موقع التنسيق الذي يمكن الوصول له من هنــــــــــــــا.

 

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