يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 للشعب الثلاث (علمي علوم/رياضة/أدبي) والكليات المتاحة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية يبدأ غدا الخميس الموافق 18 أغسطس 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تنسيق المرحلة الثانية 2022 للشعب الثلاث (علمي علوم/رياضة/أدبي) والكليات المتاحة، وهي على النحو التالي:-

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية وتستوعب هذه المرحلة 269202 طالبا، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بمثول السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب في تمام الساعة 7 مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس 2022، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم:-

- الطب البيطري.

- التمريض.

- العلوم.

- الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الإعلام.

- الألسن.

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة:-

- الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط العمراني.

- فنون جميلة.

الكليات المتاحة لشعبة أدبي:-

- تربية.

- آداب.

- حقوق.

- سياحة والفنادق.

- خدمة الاجتماعية.