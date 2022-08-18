أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس وسط ترقب لإجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع بالبنوك وسط ترقب لقرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية وسط توقعات بتثبيتها بعد اعلان محافظ البنك المركزي الرحيل عن منصبه.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

19.09 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

سجل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر، اليوم الأحد، في إطار متابعتها اللحظية لسعر الصرف وأسعار العملات، سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

أعلى سعر للشراء

سجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء، الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 19.15 جنيها، وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع، اليوم، في البنك الأهلي المصري بقيمة 19.16 جنيها

اطارق عامر يعتذر عن منصب محافظ البنك المركزي :

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، مقدما اليه الشكر على ما بذله خلال توليه مسئوالية البنك المركزي.

وتول طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 2016 لمدة اربع سنوات ثم جدد له في 11 ديسمبر 2019 لفترة اخري.

الجنيه يترقب اجتماع لجنة السياسيات النقدية:

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس انجتماعها وسط توقعات بالابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث عدلت العديد من بنوك الاستثمار توقعتها من الرفع للتثبيت بعد اعلان استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.