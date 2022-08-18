أسعار الذهب من الأشياء التي تأثرت بشكل كبير بالأوضاع الصحية والاقتصادية التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، والتي بدأت بكورونا في 2019 وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على أسواق المعادن والغذاء.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي نظرا لأهمية ذلك المعدن النفيس، حيث له أهمية كبيرة، تتمثل في قيمته الكبيرة عند المهاداة أو يستخدم عند الارتباط والزواج.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب لروادها الكرام في السطور التالية:

وسجلت أسعار الذهب 21 في مصر والأكثر انتشارا ورواجا 1082جنيهًا للشراء، و1072 للبيع مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، قيمة المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر، كما سجل عيار 18- 927.5 شراء و918.75 للبيع إضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، فيما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 680 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8075 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر

أسعار الذهب عيار 24 يسجل 1236.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 1082جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18 نحو 927جنيهًا

أسعار الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب سجل 8075 جنيهًا