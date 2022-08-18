تعرف على سعر الفائدة في البنك الأهلي اليوم الخميس

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول سعر الفائدة في البنك الأهلي اليوم الخميس الموافق 18-8-2022 ننشرها لكم، حيث يطرح البنك الأهلي عدد من شهادات الاستثمار بأسعار فائدة متنوعة بختلف توقيتات صرف العائد، وعن أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار بالبنك الأهلي، إليكم التفاصيل التالية

سعر الفائدة في البنك الأهلي اليوم الخميس

شهادة الاستثمار " البلاتينية" يبلغ العائد عليها 14% سنويا لمدة ثلاث سنوات ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستحق العائد شهريا الذي يبدأ احتسابها من ثاني يوم لشرائه.

ويطرح البنك الأهلي شهادة " الخماسية ذات العائد الشهري"، والتي يصل سعر العائد عليها حاليا إلى مستويات 12.25% سنويا لمدة خمس سنوات، ويتم شرائها عبر فروع البنك الأهلي أو التطبيق الالكتروني بقيمة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الاستثمار من البنك الأهلي.. أبرز المزايا

البنك الأهلي يمنح للمواطنين العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري، ومن أبرز وأهم المزايا أنه يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات، إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ماذا يحدث عند كسر شهادات البنك الاهلي؟

وفي وقت سابق كشف البنك الاهلي عن شروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، قائلا إنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفي حالة ذلك سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل نتهاء المدة الموافق عليها والمسموح بها.

اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، لبحث تغيير أسعار الفائدة مع وجود توقعات برفعها والذى سيترجم إلى اجتماع اللجان بالبنوك وبصفة خاصة اكبر بنكين حكومين وهما البنك الأهلي وبنك مصر ليدرسا طرح شهادات بأسعار فائدة جديدة والتي بلغت في وقت من الأوقات 18 % وهي الأعلى في التاريخ المصرفي.