سعر الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر وبعض الدول العربية

سعر الذهب من الموضوعات التي يتم الحديث عنها والبحث بشكل يومي، ولا سيما في الآونة الأخيرة، نظرا للمتغيرات العالمية والمحلية التي أثرت على المعدن الأصفر مؤخرا، بداية من كورونا وحتى الأزمة الروسية والأوكرانية واستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022 انخفاضا ملحوظا في جمهورية مصر العربية بجميع الأعيرة، وذلك بعد قرار البنك المركزي الخاص بتثبت سعر الفائدة، بعد اضطراب لأيام.

وشهد سعر الذهب في جمهورية مصر العربية انخفاضا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث بلغ متوسط سعر الجرام 24 نحو الـ1234.2 للشراء بينما الـ21 والأكثر انتشارا وصل لـ1080.

وترصد الفجر سعر الذهب اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 بعد الانخفاض 1234.2 جنيه للشراء مقابل 1222.3 جنيه للبيع، وتداول عيار 21 في سوق الصاغة 1080 جنيهًا للشراء مقابل 1070 جنيهًا للبيع، فيما تراجع عيار 18 في المحلات إلى 925.7 جنيه للشراء مقابل 921.5 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 722 جنيهًا للشراء مقابل 715 جنيهًا للبيع.

سعر جنيه الذهب اليوم

انخفض سعر جنيه الذهب بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، بنحو 40 جنيها، حيث سجل 8640 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 19 أغسطس بالمصنعية

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها حسب نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

ويهتم المقبلون على الزواج بالتحديد في مصر بمعرفة سعر الذهب إلى جانب بعض المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين.

سعر الذهب في بعض الدول العربية اليوم الجمعة

واصلت أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022، انخفاضها الذي بدأته منتصف التعاملات خلال التداولات.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 212.20 ريال.

سعر الذهب عيار 22 سجل 194.51 ريال.

سعر الذهب عيار 21 سجل 185.67 ريال.

سعر الذهب عيار 18 سجل 159.15 ريال.

سعر الذهب عيار 14 سجل 123.78 ريال.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.67 درهم.

سعر الذهب عيار 22 يسجل 190.36 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.70 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.75 درهم.

سعر الذهب عيار 14 يسجل 121.14 درهم.

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 17.38 دينار.

سعر الذهب عيار 22 سجل 15.93 دينار.

سعر الذهب عيار 21 سجل 15.20 دينار.

سعر الذهب عيار 18 سجل 13.03 دينار.

سعر الذهب عيار 14 سجل 10.14 دينار.