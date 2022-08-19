وزير البترول: نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحدثت طفرة فى مصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحدثت طفرة فى مصر وانعكس على كميات استهلاك البوتاجاز والتى شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، فى ظل الدعم الذى يلقاه المشروع وما يعمل به من خطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات فى سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية والتى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليًا.



وأوضح الملا، خلال الاجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أن الإسراع فى أعمال التوصيل من خلال المشروع القومى للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمر وأن التحديات الناشئة عن المتغيرات العالمية الحالية يتم التعامل معها من خلال التواصل المستمر والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا وتعاونًا مع كافة الجهات المعنية، وأن زيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية باعتبار الغاز الطبيعى وقود المستقبل هدف يستحق التكاتف وبذل المزيد من الجهد.



حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أحمد محمود نائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس محمد خضير مساعد النائب لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.



وشهد الاجتماع تقديم عرض توضيحى لموقف تنفيذ خطة توصيل الغاز خلال العام المالى 2021/2022 وكذلك الخطة المعتمدة للعام المالى الحالى، وأيضًا مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تتضمن 1451 قرية منها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعى حاليًا من خلال المشروع والمبادرة و544 قرية جارى مد الشبكات الأرضية بها وباقى القرى مدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى وسيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحى، وأنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة فقد تم تركيب حوالى 4ر1 مليون عداد حتى الآن.

